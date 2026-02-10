Путешественник посетил 20 греческих островов, но только к этому возвращается каждый год

Когда говорится о греческих островах, в воображении большинства людей возникают побеленные церкви Санторини, или же оживленная набережная Миконоса. Впрочем, опытный путешественник, побывавший на более чем 20 островах, советует обратить внимание на другое, более аутентичное место.

Путешественник, побывавший на Санторине, Паксосе, Эгине, Милосе, Гидри и Корфу и где десятке островов, поделился, что только одно место тянет его обратно снова и снова, пишет Travel Off Path.

На каком острове Греции непременно нужно побывать?

Остров Родос – это, вероятно, одно из самых известных культурных направлений Греции – и это значит, что ему есть, что предложить. Если вы хотите увидеть самые чистые воды во всем Средиземноморье – тогда ехать нужно именно сюда.

И, в отличие от Санторини, Родос – это не просто место для отдыха на выходные. На этом острове хочется остаться по крайней мере на неделю, а то и дольше. Ежегодно этот остров принимает 3,5 миллиона туристов – преимущественно из северных стран, и занимает второе место по популярности сразу после Крита.

Столица Родоса – это один из наиболее хорошо сохранившихся средневековых городов и крупнейший средневековый центр Европы, что до сих пор имеет население. Казалось бы, что такой город может существовать только в исторических драмах – но туристы гуляют по его улочкам ежедневно.

Но кроме невероятной архитектуры города, следует непременно посетить культовую гавань Мандраки. Она не только захватывает красотой, но и историей – считается, что это место, где когда-то стоял Колос Родосский – одно из семи чудес древнего мира.

Следов Колоса не сохранилось, но можно подойти к статуям оленей, обозначающих вероятные места, где стояли ноги Колоса на противоположных сторонах входа в гавань.

Куда еще стоит поехать в Греции?

Родос – это отличный старт для путешествия, но точно не единственная локация, которую стоит увидеть в Греции, пишет Lonely Planet.

Вот еще несколько невероятных мест, достойных отдельного путешествия:

Афины . В какое время года вы бы не гуляли по улицам легендарной столицы, она поразит красотой и скрытыми архитектурными жемчужинами. Это один из самых оживленных мегаполисов Европы, но в то же время идеальный для прогулок чисто пешком.

. В какое время года вы бы не гуляли по улицам легендарной столицы, она поразит красотой и скрытыми архитектурными жемчужинами. Это один из самых оживленных мегаполисов Европы, но в то же время идеальный для прогулок чисто пешком. Эпирос . На западе Греции расположен отдаленный регион Эпирос, где быстрые горные реки протекают среди скрытых скальных каньонов. Здесь можно подняться на альпийские высоты и насладиться совсем другой, неизвестной Грецией.

. На западе Греции расположен отдаленный регион Эпирос, где быстрые горные реки протекают среди скрытых скальных каньонов. Здесь можно подняться на альпийские высоты и насладиться совсем другой, неизвестной Грецией. Салоники. Это место, которое точно стоит посетить гурманам – ведь именно здесь кухни разных народов пересекаются, создавая уникальный и невероятный колорит.

