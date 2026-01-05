200 метров длиной и шесть канатов: вот где скрывается "самый опасный" мост мира
- "Самый опасный" подвесной мост в мире находится в долине Хунза, Пакистан, и состоит только из шести канатов и деревянных досок на 200 метров.
- Мост, возведен в 1968 году, является жизненно важным для местных жителей, но подвергся многочисленным разрушениям из-за природных катастроф и был недавно реконструирован после рокового инцидента в 2022 году.
Для жителей двух поселков мост, который держится только на шести канатах и простирается на 200 метров, является жизненно важным для сообщения. А туристов он привлекает тем, что является достаточно опасным.
По всему миру можно найти десятки и сотни необычных мостов – вспомнить только о Большом мосте Дальян-Куньшань в Китае, вошедший в Книгу рекордов Гиннеса, как самый длинный в мире, или виадук Мийо во Франции, что высотой превышает Эйфелеву башню. Но наиболее опасным в мире все же считается другой мост, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Где расположен "самый опасный" мост мира?
"Самый "опасный" подвесной мост, оказывается, расположен в Пакистане в долине Хунза. И его точно будет трудно назвать образцом высокотехнологичной инженерии – ведь это всего шесть канатов, тянущихся на 200 метров.
Несмотря на это, он остается шедевром местной устойчивости и магнитом для всех туристов, ищущих адреналина. Мост возвели местные жители поселков Хуссейни и Зарабад еще в 1968 году, используя только толстые стальные тросы и деревянные доски.
Подвесной мост, тянущийся на 200 метров, состоит только из простых деревянных досок и шести основных канатов, поддерживающих его длину. А между деревянными досками еще и оставлены большие промежутки, чтобы противостоять колебаниям конструкции от ветра.
Для местных жителей мост жизненно важен, чтобы перевозить товары и скот через реку Хунза, и еще в 2013 году журнал о путешествиях Condé Nast Traveller включил мост в список самых опасных поперечных мостов в мире.
Самый опасный мост в мире: смотрите видео
За годы мост несколько раз разрушался из-за наводнений и суровой горной погоды, и его каждый раз восстанавливали. Но после разрушений, что вызвал оползень 2010 года, мост пришлось полностью реконструировать.
в 2022 году переход через мост привел к трагедии – студент из Синда утонул в реке Хунза после падения с моста. На несколько дней мост перекрыли, а после этого он подвергся достаточно серьезной реконструкции и улучшений по безопасности. Гнилые и старые доски заменили на новые и равномерно их расположили, а стальные тросы крепче натянули.
И несмотря на то, что туристы переходят мост со значительным страхом, часто можно увидеть, как местные жители, и даже дети, пересекают мост бегом, еще и нагруженные тяжелыми сумками с товарами.
