Нельзя пройти даже с ручкой: вот где расположен самый строгий аэропорт в мире

Проверки безопасности в аэропорту могут вызвать немало стресса даже у бывалых туристов, а путешественников, летающих самолетом впервые, они изрядно удивляют. Впрочем, есть аэропорты, где стандарты безопасности чрезвычайно высокие и строгие.

Многие аэропорты имеют строгий контроль по безопасности, и пассажирам нужно приготовиться к тому, что проверки занимают немало времени. И в аэропорт в Сринагаре, что на севере Индии, лучше прибыть не за два, а за три часа, ведь контроль там может затянуться, сообщает 24 Канал со ссылкой на Huffpost.

В каком аэропорту мира самый строгий контроль безопасности?

Аэропорт Сринагара в основном обслуживает только внутренние рейсы, но также и некоторые сезонные международные рейсы. Серьезность проверок безопасности в аэропорту объясняется тем, что он расположен в спорном регионе Кашмир – он является местом постоянного противостояния между Индией и Пакистаном.

Безопасность в аэропорту строго контролируется из-за критических соображений, и путешественникам нужно пройти несколько уровней проверки, что часто начинаются еще до входа в терминал. Поэтому для путешествия рекомендуют прибыть по крайней мере за три часа до вылета, чтобы не пропустить свой рейс.

Первая проверка безопасности происходит еще по крайней мере за 2 километра до главного здания аэропорта. Туристы должны выйти вместе с багажом, и его проверяют, так же как транспортные средства. Уже тогда проходит стандартная проверка в аэропорту, и это еще не все!

Также в Сринагаре нужно пройти отдельную проверку электроники, и уже после этого еще раз идентифицировать зарегистрированный багаж – если этого не сделать, чемоданы не доберутся до самолета, пишет Travels from India.

Последняя проверка безопасности происходит перед посадкой на самолет.

Меня уже четыре раза обыскивали, но никто даже не взглянул на мой паспорт,

– поделился репортер, летавший из Сринагары.

Он также добавил, что во время проверок безопасности у него забрали обычную ручку для письма и кошелек, хотя потом оба предмета и удалось вернуть.

