Возможно, это Атлантида: 8 невероятных фактов о Санторини, которые вы вряд ли знали

Греческий остров Санторини, который сейчас страдает от серии землетрясений, ежегодно привлекает тысячи туристов. Попасть туда – мечта многих путешественников.

Санторини славится необычайными пейзажами и красивой архитектурой. Об этом пишет 24 Канал.

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8 интересных фактов о Санторини

Санторини является остатками гигантского вулкана. Остров является частью кальдеры (вулканического кратера), которая образовалась после взрыва вулкана примерно 3 600 лет назад. Это извержение было настолько мощным, что изменило климат во всем регионе и, вероятно, стало причиной гибели Минойской цивилизации на Крите. Есть версия, что Атлантида – это Санторини. Из-за разрушительного взрыва и погружения большой части острова под воду некоторые исследователи считают, что именно Санторини мог быть прототипом мифической Атлантиды, которую описывал Платон. На острове есть город-призрак – руины древнего города Акротири, который был погребен под вулканическим пеплом. Он хорошо сохранился и напоминает Помпеи. Там нашли дома с несколькими этажами, канализационные системы и даже фрески, которые свидетельствуют о высоком уровне развития цивилизации. На Санторини есть красные, черные и белые пляжи. Они имеют такие необычные цвета из-за вулканического происхождения. Самый известный из них – Красный пляж возле Акротири с песком насыщенного красного цвета, который создали застывшие вулканические породы. Традиционные белые домики на Санторини встроены в вулканические скалы. Такая архитектура помогала сохранять прохладу летом и тепло зимой. На Санторини делают вино из вулканической почвы. Вернее, из винограда Ассиртико, который растет в почве, обогащенной вулканическим пеплом. Вино Ассиртико имеет уникальный вкус. На острове нет естественных источников пресной воды. Из-за вулканического происхождения Санторини почти полностью лишен пресной воды. Раньше люди собирали дождевую воду, а сейчас ее доставляют из других мест или используют опреснение. Это одно из лучших мест в мире для наблюдения за закатами солнца. Поселок Ия (Oia) славится невероятными закатами, которые каждый вечер привлекают тысячи туристов. Когда солнце погружается в Эгейское море, белые дома приобретают золотой цвет.



Закат в Ии действительно невероятный / Pexels

На Санторини строят эвакуационный порт

К сожалению, с конца января 2025 года Санторини испытал десятки тысяч подземных толчков. Сначала там закрыли школы и приостановили строительные работы, а затем с острова эвакуировали около 11 тысяч человек. 10 февраля там случилось сильнейшее землетрясение магнитудой 5,3.

В последнее время частота подземных толчков все же уменьшилась, но ученые предупреждают, что сейсмическая активность может продолжаться еще несколько месяцев. И прогнозировать ее развитие достаточно сложно.

Издание Reuters сообщило, что на случай более сильного землетрясения правительство Греции планирует построить на Санторине эвакуационный порт, который поможет обеспечить оперативный вывоз людей.

Также местным жителям и туристам советуют избегать прибрежных зон и территорий, подверженных оползням.