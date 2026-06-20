"Одна длинная очередь в туалет": туристам советуют не ехать на один греческий остров

Один невероятно привлекательный греческий остров, пользующийся огромной популярностью в Европе, сейчас превратился в "длинную очередь в туалет" –, и это может быстро испортить отдых там.

В сети распространяется видео, на котором множество туристов — и мужчин, и женщин, и детей — выстраиваются в очередь, тянущуюся по улицам, чтобы просто сфотографироваться, пишет Express.

Интересно : После 666 аварий: популярный город в Европе вводит новый строгий запрет

На каком острове стало слишком много туристов?

Сейчас уже не получится просто прийти к красивым местам греческих островов и насладиться видом — из-за трендов в соцсетях люди стремятся провести целые фотосессии и отказываются уезжать без снимков. Это приводит к тому, что возле популярных локаций образуются невероятно длинные очереди, и люди тратят на них часть своего отпуска.

Тренды в социальных сетях превратили самые красивые места мира в бесконечные очереди к туалету на концерте, где все часами ждут, чтобы сделать одну и ту же фотографию и показать её людям, которым всё равно,

– поделилась блогерша, посетившая остров.

Видео она сняла в Ои, что на острове Санторини. Он расположен в южной части Эгейского моря, примерно в 200 километрах от материковой Греции. Очередь петляла несколько раз, а в её начале — смотровая площадка с видом на кристально чистое море и церкви с голубыми куполами.

Блогер показала очереди на Санторини: смотрите видео

Тенденции в социальных сетях превратили самые красивые места мира в бесконечные очереди в туалет на концерте, где все часами ждут, чтобы сделать одну и ту же фотографию и показать её тем, кому это совершенно безразлично



Ничто не отражает поверхностный упадок нашего времени лучше, чем эта фотография. pic.twitter.com/QgjgBaZEPb — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) 18 июня 2026

И из-за этих очередей даже самые красивые места превращаются в настоящий кошмар для отдыха.

Должна согласиться — на острове есть гораздо лучшие места. Оя хороша для фотографий, и на этом всё,

– добавила блогерша.

Ежегодно на Санторини отдыхает примерно 3,4 миллиона туристов. Это означает, что на каждые 100 жителей острова приходится около 107 путешественников.