Обсуждают ли стюардессы пассажиров: бортпроводница удивила признанием

Бортпроводники часто используют кодовые фразы, чтобы пассажиры не поняли, о чем они говорят. Бывает, что авиаперсонал обсуждает тех, кто находится на борту.

Две стюардессы признались, что они переговариваются между собой о пассажирах, используя специальный код. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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О чем перешептываются стюардессы

Женщины поделились несколькими секретными фразами, которые помогают обмениваться информацией. Например, "БОБ" – аббревиатура, которая означает "Baby On Board". Однако на самом деле говорится не о ребенке на борту, а о привлекательном пассажире.

Один из членов экипажа анонимно признался, что если на борту заметили особенно привлекательного пассажира, то его местоположение сразу же становится известным всему экипажу.

Мы сообщаем, где он сидит, будем с ним особенно милы и даже можем сделать приятные подарки. Иногда дело доходит до обмена номерами телефонов, которые пишут просто на салфетках,

– рассказал источник.

Кроме того, заинтересованные стюардессы не против продолжить общение после приземления, особенно в таких местах, как Лас-Вегас. А фраза "ура" во время выхода из самолета может быть намеком на тайную симпатию.

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