Дві стюардеси зізналися, що вони перемовляються між собою про пасажирів, використовуючи спеціальний код. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

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Про що перешіптуються стюардеси

Жінки поділилися кількома секретними фразами, які допомагають обмінюватися інформацією. Наприклад, "БОБ" – абревіатура, яка означає "Baby On Board". Однак насправді мовиться не про дитину на борту, а про привабливого пасажира.

Один з членів екіпажу анонімно зізнався, що якщо на борту помітили особливо привабливого пасажира, то його місце розташування одразу ж стає відомим усьому екіпажу.

Ми повідомляємо, де він сидить, будемо з ним особливо милі й навіть можемо зробити приємні подарунки. Іноді справа доходить до обміну номерами телефонів, які пишуть просто на серветках,

– розповіло джерело.

Крім того, зацікавлені стюардеси не проти продовжити спілкування після приземлення, особливо в таких місцях, як Лас-Вегас. А фраза "ура" під час виходу з літака може бути натяком на таємну симпатію.

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