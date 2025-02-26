В Австралии семья обнаружила в стиральной машине одну из самых ядовитых змей в мире: шокирующее видео

Нередко случаются ситуации, когда в гости наведываются незваные гости, и речь идет не только о людях. Например, австралийская семья обнаружила в барабане своей стиральной машины змею.

Специалисты по отлову рептилий заявили, что она одна из самых ядовитых в мире. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на специалиста по отлову рептилий Тим Хадсон из компании Hudson Snake Catching.

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Семья нашла в стиральной машине ядовитый "сюрприз"

В Модсленде, пригороде Голд-Коста, что в Австралии, специалиста по отлову змей вызвали в дом одной семьи после ошеломляющей находки. Прибыв на место, он обнаружил детеныша восточной коричневой змеи, спрятанного в барабане стиральной машины.

Кадры, которыми поделился Хадсон, показывают оранжево-желтую рептилию, украшенную черными полосами, что ползает в стиральной машине. Он назвал ее "второй самой ядовитой змеей в мире".

Это просто невероятно,

– говорит он в ролике.

В ходе успешной операции Хадсон нашел рептилию и безопасно поймал ее, обеспечив благополучие как людей, так и змеи во время транспортировки.

Как это было: смотрите видео

Восточная коричневая змея: кратко

Австралийский музей сообщил, что восточная коричневая змея, вероятно, является самым распространенным видом змей в Австралии.

Этот вид известен своей оборонительной агрессией, когда сталкивается с неожиданной встречей или когда чувствует себя загнанным в угол.

Яд этой змеи состоит из мощных нейротоксинов, прокоагулянтов, кардиотоксинов и нефротоксинов. "Удачный укус" этого вида может привести к параличу и сильному неконтролируемому кровотечению.