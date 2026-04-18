"Грубый сервис": украинка раскрыла, чем обслуживание во Франции отличается от Украины

Многие люди, живущие во Франции, а также туристы, делятся впечатлениями о том, что местная сфера услуг довольно грубая – особенно если сравнивать с украинской.

Украинка, привыкшая к украинскому обслуживанию, во французских ресторанах сразу же почувствовала холодок. Впрочем, после наблюдений девушка пришла к выводу, что во Франции сфера услуг все же справедливая, сообщает karyna_tsymbuk.

Интересно "Системный провал": в популярных аэропортах Европы очереди по 3 – 4 часа из-за запуска EES

Какое во Франции обслуживание?

Украинский сервис напоминает блогеру Карине "теплое одеяло, которым тебя окутывают", как только гость приходит в заведение. Кроме того, в Украине заведения имеют много правил для работников и совсем мало – для гостей.

Если хочешь на перекур – иди за ресторан, чтобы никто не видел. Многие вещи мы делаем в перчатках, или щипцами. Если гость имеет проблему и ведет себя как бешеная чихуахуа или директор этого мира – надо все равно быть с ним максимально лояльным,

– поделилась украинка.

Кроме того, в Украине официанты должны отлично знать меню, помнить о безглютеновых, безлактозных, веганских, вегетарианских позициях, и также аллергенах. Зато французские заведения, по мнению украинки, ведут себя смелее и не боятся диктовать правила гостям.

Например, если хочется посидеть с ноутбуком в кафе во Франции, сначала нужно проверить, или там нет знака, что это запрещает. Или же если вы заказали кофе с собой, а потом передумали и сели в заведении, официант может попросить вас уйти, ведь кофе с собой иногда бывает дешевле.

Официанты во Франции могут курить прямо на летней террасе или у входа в заведение, а не прятаться от гостей. Также украинка заметила, что здесь официанты часто плохо знают меню.

Например, я не люблю томатный соус, а моя подруга – веганка. Раньше мы могли уточнить что-то по поводу этого у официанта, однако сейчас даже не пытаемся. В общем мне нравится существование баланса между комфортом работника и гостя, а не подстройка только под последних,

– добавила девушка.

Что еще рассказывают украинцы за рубежом?