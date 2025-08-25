Европейские страны продолжают привлекать миллионы туристов, среди которых Испания является одним из самых популярных направлений. Она имеет множество городов, которые предлагают спокойное путешествие для посетителей, стремящихся отдохнуть как можно дальше от шумных горячих точек.

Недавно одна из блогерш поделилась своими впечатлениями о самой уникальной, по ее мнению, деревне в Испании – все дело в расположении. О нем рассказывает 24 Канал со ссылкой на Express.

Чем особенный город Сетениль-де-лас-Бодегас в Испании?

Говорится о городе Сетениль-де-лас-Бодегас – невероятный поселок, буквально встроенный в скалу.

Белые домики, построены под раскидистыми скалами, является прекрасным архитектурным произведением, предлагая посетителям уникальную возможность провести ночь в некоторых из этих сооружений. Для тех, кто ищет более короткого отдыха, приглашают насладиться обедом под скалами.

Жители этого поселка буквально живут под скалой,

– отметила блогерша.

На видео девушка показывает прогулку по узким улочкам, украшенными белыми зданиями. В живописных декорациях – пышные растения, что каскадом спадают с черных балконов, а уютные ресторанчики с зонтиками дополняют привлекательную атмосферу.

Как выглядит уникальный город: смотрите видео

В живописной деревне, расположенной над рекой Рио-Гвадалпоркун, проживает около 2 600 жителей. Примечательно, что в поселении есть улица, известная под названием "Солнечные пещеры", где посетители могут найти бары и рестораны, гениально встроенные в скальные образования.

Блогерша отметила это место как обязательную остановку для тех, кто планирует путешествие в Испанию.

