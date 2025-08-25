Європейські країни продовжують приваблювати мільйони туристів, серед яких Іспанія є одним з найпопулярніших напрямків. Вона має безліч міст, які пропонують спокійну мандрівку для відвідувачів, що прагнуть відпочити якомога далі від галасливих гарячих точок.

Нещодавно одна з блогерок поділилася своїми враженнями про найунікальніше, на її думку, село в Іспанії – вся річ в розташуванні. Про нього розповідає 24 Канал з посиланням на Express.

Чим особливе місто Сетеніль-де-лас-Бодегас в Іспанії?

Мовиться про місто Сетеніль-де-лас-Бодеґас – неймовірне селище, буквально вбудоване в скелю.

Білі будиночки, збудовані під розлогими скелями, є чудовим архітектурним витвором, пропонуючи відвідувачам унікальну можливість провести ніч у деяких з цих споруд. Для тих, хто шукає коротшого відпочинку, запрошують насолодитися обідом під скелями.

Жителі цього селища буквально живуть під скелею,

– зазначила блогерка.

На відео дівчина показує прогулянку вузькими вуличками, прикрашеними білими будівлями. У мальовничих декораціях – пишні рослини, що каскадом спадають з чорних балконів, а затишні ресторанчики з парасольками доповнюють привабливу атмосферу.

Який вигляд має унікальне місто: дивіться відео

У мальовничому селі, розташованому над річкою Ріо-Гвадалпоркун, проживає близько 2 600 мешканців. Примітно, що в поселенні є вулиця, відома під назвою "Сонячні печери", де відвідувачі можуть знайти бари та ресторани, геніально вбудовані в скельні утворення.

Блогерка відзначила це місце як обов'язкову зупинку для тих, хто планує подорож до Іспанії.

