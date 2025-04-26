Как на популярных курортах обманывают туристов: самые распространенные "схемы"

Никто не застрахован от мошенничества. На популярных курортах злоумышленники намеренно "охотятся" на туристов, ведь чаще всего они не знают местного порядка и языка.

С обманом за границей сталкивались множество путешественников. Поэтому следует знать мошеннические "схемы", чтобы не потерять деньги. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на материал Oboz.ua.

В Германии мошенники придумали новый способ воровать деньги с карточек: как уберечь себя

Распространенные мошеннические схемы на курортах

"Липовые" турфирмы

Во время туристического сезона на рынке могут появляться фирмы-однодневки, которые могут взять предоплату и просто исчезнуть. Поэтому если вам приглянулась какая-то путевка, то сначала обязательно изучите отзывы и введите в поисковой системе название фирмы и посмотрите на предыдущий опыт работы.

Также не верьте компаниям, которые предлагают подозрительно дешевые путевки и отказывайтесь от предложений, которые нужно оплатить "только сегодня".

Даже если сотрудники показывают вам лицензии и имеют свой сайт, то это ни о чем не говорит.

Поддельные платежные терминалы

В крупных туристических центрах мошенники создают целые поддельные магазины только для того, чтобы установить поддельный платежный терминал. При оплате товаров карточкой туриста просят ввести пин-код. Устройство запоминает код карты, а данные злоумышленники копируют во время оплаты.

В последнее время случаи мошенничества с бесконтактными картами участились, поэтому эксперты советуют брать с собой в отпуск наличные, и не расплачиваться карточкой в мелких магазинах.



Махинации с карточками участились / Freepik

Таксисты-злодеи

На популярных египетских и турецких курортах некоторые таксисты занимаются мошенничеством. Никогда не отдавайте деньги водителю, пока он не довезет вас до места назначения.

Также будьте осторожны, когда таксист попросит вас обменять мелкие купюры на крупную. Получив купюру, он может дать не полную сумму или даже фальшивые деньги.

Авто на прокат

Также часто опасно брать транспорт напрокат. Прежде чем арендовать машину, осмотрите ее на наличие повреждений, и желательно со свидетелями. Если недобросовестная компания обнаружит на арендованном транспорте хоть одну царапину, то выставит огромный счет.

"Схемы" во время обмена валют

Чаще всего туристов обманывают во время обмена валюты, даже в Европе. Часто за услугу берут комиссионные, которые могут составлять и 20, и 70 евро. То есть деньги обменяют по курсу, а дополнительно отнимут еще кругленькую сумму.

Поэтому всегда спрашивайте сколько получите перед тем, как отдать деньги.

Лжеврачи и псевдоцелители

Мошенники пользуются тем, что многие туристы хотят оздоровиться, поэтому часто предоставляют фейковые услуги "исцеления" или якобы лечения. У них часто есть сообщники среди работников отелей и ресторанов, которые рекомендуют их услуги.

Подобные обманы распространены во всем мире и могут иметь различную форму, ведь главная задача – содрать с гостей больше денег.

К слову, худший город Европы по количеству мошенников – Париж. Там чаще всего обманывают туристов, особенно возле Эйфелевой башни или в обменниках.