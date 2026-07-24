Есть отличное решение для родителей: куда можно отправить ребенка на каникулы во Франции

Украинские дети вряд ли будут в восторге, узнав, что летние школьные каникулы могут длиться всего два месяца вместо привычных трех. А во Франции учебный процесс организован именно так. И даже на этот период у родителей есть, куда "пристроить" своих школьников и школьниц, чтобы те не скучали дома.

Подробнее об этом рассказала пользовательница с ником vive_en_france, украинка, проживающая во Франции.

Куда родители могут отправить детей на время каникул во Франции?

Женщина рассказала, что если ребенка не с кем оставить во время летних каникул, его можно записать в специальный центр досуга.

Такие центры, по ее словам, работают при всех государственных школах. Вместе с тем, попасть в них могут также дети из частных учебных заведений.

Важно! Центры досуга могут посещать только дети до 12 лет.

Да, со школьниками летом можно справиться благодаря таким центрам. Они работают с 9 утра до 18:30. Во время пребывания в центре досуга детей кормят, с ними занимаются аниматоры, а родители могут спокойно ехать на работу.

Украинка рассказала и об еще одной интересной возможности. Франция предоставляет двухнедельные каникулы и организует поездки для детей в возрасте от 12 или от 9 лет. Так, родители могут отправить своего ребенка по различным государственным программам.

Женщина рассказала, почему дети должны заниматься во Франции во время каникул: смотрите видео

Как определяются сроки школьных каникул во Франции?

Во французских начальных школах, колледжах и лицеях каникулы не везде начинаются одновременно. Территория Франции разделена на три каникулярные зоны – A, B и C.

Каникулы начинаются после завершения занятий в указанную дату. Если в субботу уроков нет, отдых для учеников начинается в пятницу после занятий. Возвращение к учебе происходит утром в указанную дату. В календарь также могут добавляться дополнительные выходные, связанные с государственными праздниками.

Зоны каникул

Зона A: Бордо, Безансон, Клермон-Ферран, Дижон, Гренобль, Лимож, Лион, Пуатье.

Зона B: Руан, Гавр, Кан, Тур, Экс-Марсель, Амьен, Лилль, Нанси-Мец, Нант, Ницца, Орлеан, Реймс, Ренн, Страсбург.

Зона C: Монпелье, Версаль, Париж, Кретей, Тулуза.

Таким образом, школьные каникулы во Франции на 2026–2027 учебный год формируются отдельно для каждой зоны.

Зона A

Начало учебного года: 01.09.2026

Осенние каникулы: 17.10.2026 – 02.11.2026

Рождественские каникулы: 19.12.2026 – 04.01.2027

Зимние каникулы: 13.02.2027 – 01.03.2027

Весенние каникулы: 10.04.2027 – 26.04.2027

Дополнительный выходной: 07.05.2027

Летние каникулы: с 03.07.2027

Зона B

Начало учебного года: 01.09.2026

Осенние каникулы: 17.10.2026 – 02.11.2026

Рождественские каникулы: 19.12.2026 – 04.01.2027

Зимние каникулы: 20.02.2027 – 08.03.2027

Весенние каникулы: 17.04.2027 – 03.05.2027

Дополнительный выходной: 07.05.2027

Летние каникулы: с 03.07.2027

Зона C

Начало учебного года: 01.09.2026

Осенние каникулы: 17.10.2026 – 02.11.2026

Рождественские каникулы: 19.12.2026 – 04.01.2027

Зимние каникулы: 06.02.2027 – 22.02.2027

Весенние каникулы: 03.04.2027 – 19.04.2027

Напомним, что французский парламент одобрил закон, предусматривающий полный запрет на использование социальных сетей детьми в возрасте до 15 лет. Таким образом, Франция стала первой страной ЕС, которая законодательно ввела подобное ограничение.