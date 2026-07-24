Детальніше про це розповіла користувачка з ніком vive_en_france, українка, яка проживає у Франції.

Куди батьки можуть відправити дітей на час канікул у Франції?

Жінка розповіла, що у разі, якщо дитину немає з ким залишити під час літніх канікул, їх можна записати до спеціального центру дозвілля.

Такі центри, каже вона, працюють при всіх державних школах. Разом із тим, потрапити до них можуть також діти з приватних навчальних закладів.

Важливо! Центри дозвілля можуть відвідувати лише діти до 12 років.

Так, школярам і влітку можна дати раду завдяки таким центрам. Вони працюють з 9-ї ранку до 18:30. Під час перебування в центрі дозвілля дітей годують, з ними займаються аніматори, а батьки можуть спокійно їхати на роботу.

Українка розповіла й про ще одну цікаву можливість. Франція дає 2-тижневі канікули, поїздки для дітей віком від 12 або від 9 років. Так, батьки можуть відправити свою дитину за різними державними програмами.

Жінка розповіла, чим зайняти дітей у Франції під час канікул: дивіться відео

Як визначають терміни шкільних канікул у Франції?

У французьких початкових школах, колежах і ліцеях канікули не всюди починаються одночасно. Територію Франції поділено на три каникулярні зони – A, B та C.

Канікули починаються після завершення занять у зазначену дату. Якщо в суботу уроків немає, відпочинок для учнів розпочинається у п'ятницю після занять. Повернення до навчання відбувається вранці у вказану дату. До календаря також можуть додаватися додаткові вихідні, пов'язані з державними святами.

Канікулярні зони

Зона A: Бордо, Безансон, Клермон-Ферран, Діжон, Гренобль, Лімож, Ліон, Пуатьє.

Зона B: Руан, Гавр, Кан, Тур, Екс-Марсель, Ам'єн, Лілль, Нансі-Мец, Нант, Ніцца, Орлеан, Реймс, Ренн, Страсбург.

Зона C: Монпельє, Версаль, Париж, Кретей, Тулуза.

Так, шкільні канікули у Франції на 2026 – 2027 навчальний рік формуються окремо для кожної зони.

Зона A

Початок навчального року: 01.09.2026

Осінні канікули: 17.10.2026 – 02.11.2026

Різдвяні канікули: 19.12.2026 – 04.01.2027

Зимові канікули: 13.02.2027 – 01.03.2027

Весняні канікули: 10.04.2027 – 26.04.2027

Додатковий вихідний: 07.05.2027

Літні канікули: з 03.07.2027

Зона B

Початок навчального року: 01.09.2026

Осінні канікули: 17.10.2026 – 02.11.2026

Різдвяні канікули: 19.12.2026 – 04.01.2027

Зимові канікули: 20.02.2027 – 08.03.2027

Весняні канікули: 17.04.2027 – 03.05.2027

Додатковий вихідний: 07.05.2027

Літні канікули: з 03.07.2027

Зона C

Початок навчального року: 01.09.2026

Осінні канікули: 17.10.2026 – 02.11.2026

Різдвяні канікули: 19.12.2026 – 04.01.2027

Зимові канікули: 06.02.2027 – 22.02.2027

Весняні канікули: 03.04.2027 – 19.04.2027

Нагадаємо, що французький парламент схвалив закон, який передбачає повну заборону користування соцмережами для дітей віком до 15 років. Таким чином, Франція стала першою країною ЄС, яка законодавчо запровадила подібне обмеження.