Про це повідомляє Euronews, передає 24 Канал. Документ також забороняє користуватися мобільними телефонами у ліцеях. Президент Емманюель Макрон хоче, щоб нові правила запрацювали вже з початком навчального року у вересні, однак перевірка закону на відповідність Конституції Франції може відтермінувати його запровадження.

Закон підтримали обидві палати парламенту

Компромісний текст документа депутати та сенатори погодили 20 липня у спільному комітеті. Наступного дня закон підтримали обидві палати парламенту Франції. Проти виступила лише партія "Нескорена Франція", а представники Соціалістичної партії утрималися.

Ми вирішуємо запровадити категоричну, суцільну заборону всіх соцмереж для неповнолітніх чи заборонити лише шкідливі функції соцмереж, як пропонує Європейська комісія? Ми більше схиляємося до другої позиції,

– сказав депутат-соціаліст Артур Делапорт.

Заборона соцмереж для дітей стала однією з ключових ініціатив другого президентського терміну Емманюеля Макрона.

Інші країни ЄС теж готують обмеження для дітей

Греція, Словенія та Швеція також планують обмежити доступ неповнолітніх до соціальних мереж. Іспанія розглядає заборону для дітей до 16 років, а Австрія – до 14 років.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала запровадити "поетапний та поступовий доступ для різних вікових груп" до цифрових платформ. За її пропозицією, діти до 13 років могли б користуватися соцмережами протягом обмеженого часу та лише під наглядом батьків, опікунів або вчителів.

Після 13 років доступ пропонують надавати поступово, якщо платформи доведуть, що вони безпечні та відповідають віку підлітків. Єврокомісія також пропонує заборонити екрани для малюків, а докладнішу ініціативу має представити після літа.

Обмеження для дітей запроваджують у різних країнах світу

Першою країною, яка запровадила заборону соцмереж для дітей до 16 років, стала Австралія. Правила набули чинності у грудні 2025 року та зобов'язують платформи не допускати на свої сервіси користувачів молодших за 16 років. За порушення компаніям загрожують штрафи до 49,5 мільйона австралійських доларів.

Індонезія також почала запроваджувати обмеження на користування соцмережами для дітей до 16 років. Вона стала першою країною Південно-Східної Азії, яка оголосила про такі правила на загальнонаціональному рівні.

У червні 2026 року Об'єднані Арабські Емірати встановили мінімальний вік для користування соцмережами на рівні 15 років.

Закони про обмеження доступу неповнолітніх також ухвалили в Туреччині та Азербайджані, а низка європейських країн лише готує подібні зміни.