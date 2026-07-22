Об этом сообщает Euronews, передает 24 Канал. Документ также запрещает пользоваться мобильными телефонами в лицеях. Президент Эмманюэль Макрон хочет, чтобы новые правила вступили в силу уже с началом учебного года в сентябре, однако проверка закона на соответствие Конституции Франции может отсрочить его введение.

Закон поддержали обе палаты парламента

Компромиссный текст документа депутаты и сенаторы согласовали 20 июля в совместном комитете. На следующий день закон поддержали обе палаты парламента Франции. Против выступила лишь партия "Непокоренная Франция", а представители Социалистической партии воздержались.

Мы решаем ввести категорический, полный запрет на все социальные сети для несовершеннолетних или запретить только вредные функции социальных сетей, как предлагает Европейская комиссия? Мы больше склоняемся ко второй позиции,

– сказал депутат-социалист Артур Делапорт.

Запрет социальных сетей для детей стал одной из ключевых инициатив второго президентского срока Эмманюэля Макрона.

Другие страны ЕС также готовят ограничения для детей

Греция, Словения и Швеция также планируют ограничить доступ несовершеннолетних к социальным сетям. Испания рассматривает запрет для детей до 16 лет, а Австрия – до 14 лет.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ввести "поэтапный и постепенный доступ для разных возрастных групп" к цифровым платформам. По ее предложению, дети до 13 лет могли бы пользоваться соцсетями в течение ограниченного времени и только под присмотром родителей, опекунов или учителей.

После 13 лет доступ предлагается предоставлять постепенно, если платформы докажут, что они безопасны и соответствуют возрасту подростков. Еврокомиссия также предлагает запретить экраны для малышей, а более подробную инициативу должна представить после лета.

Ограничения для детей вводятся в разных странах мира

Первой страной, введшей запрет на социальные сети для детей до 16 лет, стала Австралия. Правила вступают в силу в декабре 2025 года и обязывают платформы не допускать на свои сервисы пользователей младше 16 лет. За нарушение компаниям грозят штрафы до 49,5 миллиона австралийских долларов.

Индонезия также начала вводить ограничения на пользование социальными сетями для детей до 16 лет. Она стала первой страной Юго-Восточной Азии, объявившей о таких правилах на общенациональном уровне.

В июне 2026 года Объединенные Арабские Эмираты установили минимальный возраст для пользования социальными сетями на уровне 15 лет.

Законы об ограничении доступа несовершеннолетних также были приняты в Турции и Азербайджане, а ряд европейских стран только готовит подобные изменения.