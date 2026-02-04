Новый шторм в Испании: школы и железнодорожные пути уже закрыты, людей эвакуируют

В Испании из-за приближения нового шторма Леонардо уже начали закрывать школы и отменять поезда.

В Испании из-за распространения шторма, что в среду приобрел наибольшую силу над территорией страны, уже эвакуировали 3000 человек, пишет El Pais.

Что известно о шторме Леонардо в Испании?

Метеослужба Испании предупреждает, что впереди – очень интенсивные осадки и сильный ветер. Худшая ситуация в Андалусии, наиболее южном регионе страны. Там в некоторых местах пришлось объявить о "красном" уровне опасности.

Ожидается, что в некоторых регионах выпадет 120 – 150 литров осадков на квадратный метр. А из регионов, которым грозит наибольшая опасность, уже эвакуировали около 3000 людей. По всей территории страны также пришлось закрыть 45 дорог, и большинство из них – из-за последствий интенсивных ливней и снега.

Железнодорожные ветки в Андалусии также не работают: остановили движение скоростной линии между Кордовой, Севильей и Малагой.

Непогода задела также и Португалию – в нескольких районах этой страны также объявили о "красном" уровне опасности. Но самым сильным шторм станет 5 февраля, пишет Publico.

