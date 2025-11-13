Популярный испанский курорт скоро накроет мощный шторм: там уже закрыли школы

Чрезвычайно популярный остров Тенерифе только-только оправился от шторма, который недавно унес жизни трех человек и ранил десятки других – впрочем, там уже готовятся к новому.

На Тенерифе уже активировали план чрезвычайных ситуаций – это произошло в ответ на приход шторма Клаудия, что вскоре обрушится на Канарские острова проливными дождями, наводнениями и очень сильными ветрами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Что известно о шторме на Тенерифе?

Президент острова Роза Давила объявила о тревоге на Тенерифе и предупредила, что там сейчас действует оранжевый уровень опасности. Все это из-за наводнения и неблагоприятных погодных условий, сопровождающихся дождем и сильным ветром.

Из-за уровня опасности на Тенерифе ограничили доступ к Национальному парку Тейде и пешеходных троп, а также нескольких школ острова: они закроются на вторую половину дня, а дети перейдут на дистанционное обучение.

Местным посоветовали избегать прибрежных районов из-за опасных условий и риска высоких волн – и особую осторожность рекомендуют проявить из-за трагедии, случившейся 9 ноября – из-за шторма погибли три человека, а еще 15 были ранены.

12 ноября все экстренные службы, в том числе и пожарные и гражданская защита были усилены, а все мероприятия на свежем воздухе с 15:00 прекратили, пишет Canarian Weekly

Нужна чрезвычайная осторожность. Это очень мощный шторм, который окажет значительное влияние на наш остров, и мы должны следовать указаниям властей,

– поделилась Роза Давила.

Несколько других островов также находятся под оранжевым уровнем опасности из-за дождя, ветер и предупреждения о штормах.

