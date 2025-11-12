После переезда в другую страну украинцам нужно привыкнуть к другому языку, менталитету и обычаям – и часто на адаптацию уходят годы, сообщает 24 Канал со ссылкой на ukraine_portugal.

К каким вещам украинка не может привыкнуть в Португалии?

Первая вещь, которая остается непривычной для женщины – это длинные очереди на кассе.

И не просто очереди на кассе – а когда на кассе очень много людей, а покупатель и кассир разговаривают. Они тупо разговаривают минут десять, и в очереди все терпеливо стоят, и никто не делает никакого замечания,

– пожаловалась украинка.

Из-за этого украинке приходится часто менять кассу, ведь долго ждать у нее нет ни времени, ни терпения.

Второй момент – это запись к врачу, и нужно записаться к любому врачу, а особенно к стоматологу, нужно ждать записи по крайней мере месяц, а иногда даже дольше.

Следующая вещь, к которой женщина не может привыкнуть – это то, что для того, чтобы встать в очередь, нужно взять талончик. Делать это нужно на почте, в больнице и даже в обычной очереди в супермаркете.

У меня было очень часто такое, что я на автомате встаю в очередь, потом я вспоминаю, что я в Португалии и не взяла этот талон. Выхожу, беру талон и занимаю снова очередь,

– поделилась женщина.

Четвертый неожиданный момент – это холодные ночи, утра и вечера. Несмотря на то, что погода в Португалии достаточно мягкая, ночью она серьезно падает. И последнее – это футбол. На выходных или в пятницу не получится просто посидеть в заведении и спокойно отдохнуть, ведь почти все они заполнены болельщиками.

