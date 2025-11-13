Популярний іспанський курорт скоро накриє потужний шторм: там вже закрили школи

Надзвичайно популярний острів Тенерифе тільки-но оговтався від шторму, що нещодавно забрав життя трьох людей та поранило десятки інших – втім, там вже готуються до нового.

На Тенерифе вже активували план надзвичайних ситуацій – це відбулося у відповідь на прихід шторму Клаудія, що незабаром обрушиться на Канарські острови проливними дощами, повенями та дуже сильними вітрами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Що відомо про шторм на Тенерифе?

Президентка острова Роза Давіла оголосила про тривогу на Тенерифе та попередила, що там зараз діє помаранчевий рівень небезпеки. Все це через повені та несприятливі погодні умови, що супроводжуються дощем та сильним вітром.

Через рівень небезпеки на Тенерифе обмежили доступ до Національного парку Тейде та пішохідних стежок, а також що кількох шкіл острова: вони закриються на другу половину дня, а діти перейдуть на дистанційне навчання.

Місцевим порадили уникати прибережних районів через небезпечні умови та ризик високих хвиль – і особливу обережність рекомендують проявити через трагедію, що трапилася 9 листопада – через шторм загинули три людини, а ще 15 було поранено.

12 листопада усі екстрені служби, зокрема й пожежники та цивільний захист були посилені, а усі заходи на свіжому повітрі з 15:00 припинили, пише Canarian Weekly

Потрібна надзвичайна обережність. Це дуже потужний шторм, який матиме значний вплив на наш острів, і ми повинні дотримуватися вказівок влади,

– поділилася Роза Давіла.

Кілька інших островів також перебувають під помаранчевим рівнем небезпеки через дощ, вітер та попередження про шторми.

