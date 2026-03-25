Мощный шторм "Тереза" накрыл популярные курорты в Испании: 7 островов объявили тревогу

Шторм "Тереза" продолжает бушевать на испанских курортах – и поэтому все Канарские острова объявили об оранжевых и желтых уровнях опасности. Из некоторых районов приходится эвакуировать людей.

На Канарских островах готовятся к шторму "Тереза", что, по ожиданиям, принесет около 120 миллиметров осадков и бурную погоду, пишет Express. Самая серьезная ситуация на Тенерифе и Гран-Канарии – там уже объявили оранжевое предупреждение.

Чем опасен шторм "Тереза"?

Шторму "Тереза" метеорологическая служба Испании дала название еще на той неделе – главным образом из-за риска разрушений на Мадейре и Азорских островах. Впрочем, сейчас ливни и бурная, непредсказуемая погода уже несутся к Канарским островам.

И несмотря на то, что срок предупреждения должен стечь уже в среду, метеорологи предупреждают, что его могут продолжить по мере обновления прогнозов. Между тем на всей Гран-Канарии объявили об оранжевом уровне опасности: всего за час может выпасть 30 миллиметров осадков, а за 12 часов – довольно значительные 80 миллиметров.

Только на этом острове уже эвакуировали более 3000 человек: ливень отрезал несколько населенных пунктов. Десятки людей остались изолированными в наиболее пострадавших районах ущелья Аргинегин, пишет Daily Mail.

Оранжевое предупреждение распространили и на Ла-Пальму: там особенно неприятная ситуация ожидается на вершинах и северных склонах – количество осадков быстро может достичь 120 миллиметров. Синоптики также ожидают периодических гроз, а порывы ветра на Ла-Пальме будут достигать 70 километров в час.

Немного лучше ситуация на северных Канарских островах – там объявили только о желтом предупреждении, а прогнозируемое количество осадков – 15 миллиметров в час.

К слову, в прошлый день власти Тенерифе активировали план действий в чрезвычайных ситуациях и просили местных жителей и туристов избегать ненужных поездок, ведь шторм, накрывший остров, стал одним из сильнейших за последнее десятилетие.

