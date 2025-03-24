Испания потеряла исторический памятник из-за мощной непогоды: видео момента разрушения

В Испании из-за непогоды обвалился старинный мост через реку Тежу. Это стало большим шоком для местных жителей.

На произошедшее даже отреагировал премьер-министр страны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 20minutos.es.

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Что известно об инциденте

Случай произошел в испанском городке Талавера-де-ла-Рейна. Сильное течение на реке Тежу, вызванное штормом "Мартинью", обвалило так называемый Римский мост.

Справка. Римский мост – традиционно известен как Старый мост или мост Санта-Каталина. Это самый старый мост в Талавере, который пересекает реку Тежу. Его конструкция берет свое начало от более раннего сооружения римского периода. Строительство объекта возобновили в конце 15 века под руководством Фрая Педро де лос Молиноса. На протяжении веков он претерпел несколько реставраций, однако последняя была только в 2002 году.

Местные жители зафиксировали момент обвала моста. Известно, что давление воды достигало 1 000 кубических метров в секунду.

Момент разрушения моста: смотрите видео

К счастью, место было закрыто для посещения на время непогоды, поэтому пострадавших нет. Однако разрушение памятника шокировало всех местных жителей.

Сегодня ужасный день для истории Талаверы. Наш старый или "римский" мост только что частично разрушился. Ужасный поток воды для города. Слава Богу, что мы закрыли его для общественного транспорта. Сегодня мое сердце, как мэра, болит из-за этой потери наследия,

– написал в X мэр города Талавера-де-ла-Рейна Хосе Хулиан Грегорио.

Кроме этого, на инцидент отреагировал премьер Испании Педро Санчес.

Моя солидарность со всеми жителями Талавера-де-ла-Рейна после разрушения символа города. Рассчитывайте на то, что испанское правительство восстановит римский мост. Мы защитим наследие каждого,

– заявил он.

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