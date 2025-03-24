На подію навіть відреагував прем'єр-міністр країни. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 20minutos.es.

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Що відомо про інцидент

Випадок трапився в іспанському містечку Талавера-де-ла-Рейна. Сильна течія на річці Тежу, викликана штормом "Мартінью", обвалила так званий Римський міст.

Довідка. Римський міст – традиційно відомий як Старий міст або міст Санта-Каталіна. Це найстаріший міст у Талавері, який перетинає річку Тежу. Його конструкція бере свій початок від більш ранньої споруди римського періоду. Будівництво об'єкта відновили наприкінці 15 століття під керівництвом Фрая Педро де лос Моліноса. Впродовж століть він зазнав кількох реставрацій, однак остання була аж у 2002 році.

Місцеві жителі зафіксували момент обвалу моста. Відомо, що тиск води сягав 1 000 кубічних метрів на секунду.

Момент руйнування моста: дивіться відео

На щастя, місце було закрите для відвідування на час негоди, тож постраждалих немає. Однак руйнування пам'ятки шокувало усіх місцевих жителів.

Сьогодні жахливий день для історії Талавери. Наш старий або "римський" міст щойно частково зруйнувався. Жахливий потік води для міста. Слава Богу, що ми закрили його для громадського транспорту. Сьогодні моє серце, як мера, болить через цю втрату спадщини,

– написав в X мер міста Талавера-де-ла-Рейна Хосе Хуліан Грегоріо.

Крім цього, на інцидент відреагував прем'єр Іспанії Педро Санчес.

Моя солідарність з усіма жителями Талавера-де-ла-Рейна після руйнування символу міста. Розраховуйте на те, що іспанський уряд відновить римський міст. Ми захистимо спадщину кожного,

– заявив він.

До слова, нещодавно жителі Ібіци в Іспанії заблокували найінстаграмнішу локацію – оглядовий майданчик Ес-Ведра. Таким чином містяни намагаються приборкати надмірний туризм і "дикі вечірки" в цьому районі.