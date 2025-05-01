Штраф от ТЦК может прийти за границей: чем грозит неуплата

Украинские военнообязанные, которые находятся за границей, тоже могут получить штраф от ТЦК. Если вовремя его не оплатить, то последствий не избежать.

Штраф можно оплатить онлайн через приложение "Резерв+", но важно действовать оперативно. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Blesk.cz.

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Что будет, если не оплатить штраф

Если вовремя не оплатить штраф, то можно остаться без доступа к банковским счетам в Украине и попасть в реестр должников.

Справка. В случае неуплаты исполнительная служба открывает производство. Банковские счета в Украине блокируются, а средства списываются принудительно. Счета могут быть заблокированы через 2 – 3 месяца после вынесения постановления.

Более того, при возвращении в Украину открытый штраф может стать основанием для задержания и немедленной проверки в ТЦК.

За что могут оштрафовать:

Неуведомление об изменении места жительства.

Не обновление данных о бракосочетании или рождении ребенка.

Завершение обучения без уведомления ТЦК.

Другие изменения, которые обязательно нужно фиксировать.

В Минобороны отмечают, что пребывание за границей не освобождает от ответственности.

Где проверить наличие штрафов от ТЦК онлайн?

Сделать это можно в приложении Дія – в разделе "Услуги" – "Совершение мероприятий по штрафам за нарушение правил воинского учета".

Как оплатить штраф от ТЦК за рубежом

На самом деле процедура одинакова для всех. В приложении "Резерв+" военнообязанный должен подать заявление о признании нарушения. После получения постановления о штрафе его можно оплатить по реквизитам в этом же приложении, и тогда постановление автоматически закроется.

В случае несогласия со штрафом, надо подать иск в суд в течение 10 дней с момента фактического получения постановления. Однако судебный процесс может длиться несколько месяцев, и все это время банковские счета могут быть заблокированы.

Если же человек уплатил штраф добровольно, то обжаловать его уже будет невозможно.

Также напомним, что получить паспортные документы за рубежом могут только те мужчины (от 18 до 60 лет), которые имеют действительный военно-учетный документ.