В этой популярной стране штраф можно получить даже за ремонт: большинство и не догадывается

Жизнь за границей может порой казаться невероятно напряженной – ведь даже в незначительных и привычных моментах законы и правила в странах могут отличаться. Например, в Испании нужно получить разрешение от мэрии на проведение ремонта в собственном доме.

Оказывается, в Испании штраф можно получить даже за проведение ремонта в собственном жилье, сообщает ira.fedoriichuk. И для того, чтобы этого избежать, нужно не только получить необходимые разрешения, но и уплатить налог.

Что нужно сделать перед ремонтом квартиры в Испании?

Даже если вы купили собственную квартиру в Испании, не спешите с тем, чтобы делать в ней ремонт.

В Испании ремонт начинается не с мастеров и перфоратора, а с разрешения и уплаты налогов,

– поделилась украинка.

Прежде всего нужно пойти в местную мэрию и подать заявление о том, что вы планируете делать ремонт. При этом необходимо четко указать, что именно вы собираетесь делать: заменять окна или двери, ставить новую плитку и пол. И уже после этого приходится и уплатить налог, который составляет около 3% от стоимости ремонта.

Но и это не все: также те, кто проводят ремонт, обязаны заказать и контейнер для строительного мусора. И платить придется не только за сам контейнер, но и за место для него.

Интересно! Фасад и балкон в Испании красить вообще запрещено – он должен соответствовать общему виду всего дома.

Если не взять это разрешение с oentamento, есть такие соседи, что могут пойти и пожаловаться на вас. Или даже прийти и проверить, есть ли у вас это разрешение,

– добавила блогерша.

Но что делать, если квартира арендована и требует ремонта? Общие правила в Испании такие, что все периодические ремонты, необходимые для того, чтобы поддерживать недвижимость в пригодном для проживания состоянии, обязан проводить арендодатель. В то же время он не имеет права повышать за это арендную плату, пишет Idealista.

