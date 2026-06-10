Оштрафуют на 12,5 тысяч евро: в Чехии вводят новое правило для владельцев собак

Все украинцы в Чехии, имеющие четвероногого любимца, могут получить немалый штраф до 300 тысяч крон за нарушение одного правила, которое начнет действовать уже в июле этого года.

Украинцы в Чехии имеют всего месяц на то, чтобы зарегистрировать своих собак в государственном реестре, что начинает действовать в стране уже с 1 июля. Если это не сделать, штрафы ожидаются очень большие и могут достичь даже 12,42 тысячи евро, пишет Министерство сельского хозяйства страны.

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Какие новые правила регистрации собак в Чехии?

До 1 июня чехам и украинцам, проживающих в Чехии, обязательно нужно посетить ветеринара со своим четвероногим любимцем и зарегистрировать его в системе. Внести данные могут только ветеринары, и бесплатно они этого не будут делать. Стоимость процедуры также определяется в каждой клинике отдельно.

Если собак есть несколько, регистрировать их нужно по одному, а сделать это нужно не позднее следующей прививки от бешенства.

В случае, если вы хотите взять щенка из питомника, владелец обязан зарегистрировать собаку еще до того, как передаст ее новому хозяину.

Вот что указывают в реестре:

породу и пол;

данные о кастрации;

контакты владельца на случай, если собака потеряется, и информация о нем;

номер микрочипа, или данные международного pet-паспорта.

Сейчас в Чехии насчитывается примерно 2,23 миллиона собак – и это выводит страну на 4-е место во всей Европе по количеству этих животных. Поэтому создание Центральной базы учета поможет легче находить владельцев животных после того, как собаки теряются или убегают, поможет противодействовать нелегальной торговле животными, а также упростит работу приютов для животных.

Проверять, внесена ли собака в реестр, Государственная ветеринарная служба. Массовых рейдов на улицах сейчас не планируют, но стандартные проверки будут проводиться, поэтому с внесением животного в реестр советуют не медлить.