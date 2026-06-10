Українці в Чехії мають всього місяць на те, аби зареєструвати своїх собак у державному реєстрі, що починає діяти в країні вже з 1 липня. Якщо це не зробити, штрафи очікуються дуже великі та можуть досягнути навіть 12,42 тисячі євро, пише Міністерство сільського господарства країни.

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Які є нові правила реєстрації собак у Чехії?

До 1 червня чехам і українцям, що проживають у Чехії, обов'язково потрібно відвідати ветеринара зі своїм чотирилапим улюбленцем та зареєструвати його у системі. Внести дані можуть тільки ветеринари, і безплатно вони цього не робитимуть. Вартість процедури також визначається у кожній клініці окремо.

Якщо песиків є кілька, реєструвати їх потрібно по одному, а зробити це потрібно не пізніше наступного щеплення від сказу.

У випадку, якщо ви хочете взяти цуценя з розплідника, власник зобов'язаний зареєструвати собаку ще до того, як передасть її новому хазяїну.

Ось що вказують у реєстрі:

породу та стать;

дані про кастрацію;

контакти власника на випадок, якщо собака загубиться, та інформація про нього;

номер мікрочипа, або ж дані міжнародного pet-паспорта.

Наразі у Чехії налічується приблизно 2,23 мільйона собак – і це виводить країну на 4-те місце в усій Європі за кількістю цих тварин. Тож створення Центральної бази обліку допоможе легше знаходити власників тварин після того, як собаки губляться чи тікають, допоможе протидіяти нелегальній торгівлі тваринами, а також спростить роботу притулків для тварин.

Перевірятиме, чи внесена собака до реєстру, Державна ветеринарна служба. Масових рейдів на вулицях зараз не планують, але стандартні перевірки проводитимуться, тож з внесенням тварини до реєстру радять не зволікати.