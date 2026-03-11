Даже без остановки полиции: за это нарушение в Польше водителей штрафуют на 10 тысяч злотых
- В Польше за отсутствие страхования гражданской ответственности водителей могут штрафовать до 9610 злотых, даже без остановки полицией.
- Размер штрафа зависит от типа транспортного средства и продолжительности перерыва в страховании, при этом максимальный штраф для автобусов и грузовиков составляет 14 420 злотых.
Всего одна ошибка за рулем в Польше может обойтись водителям в 9610 злотых. И для этого машину даже не должна останавливать полиция, ведь система автоматически выявляет нарушения.
Говорится об обязательном страховании гражданской ответственности – и его отсутствие, даже если владельцы неосознанно повлекли прекращение действия полиса, приведет к неприятному штрафу, пишет InPoland.
Интересно Будущее под вопросом: сколько украинцев могут остаться за границей навсегда
За что в Польше можно получить значительный штраф?
С 1 января 2026 года в Польше выросла не только минимальная зарплата, но и штраф за отсутствие полиса гражданской ответственности. И его размер зависит от двух факторов – типа транспортного средства и продолжительности страхового перерыва.
Для легковых автомобилей нарушение будет караться штрафом в размере двух минимальных заработных плат. А вот для грузовиков, автобусов и тракторов применяется множитель 3, для мотоциклов и других средств – треть минимальной зарплаты, пишет Visit Ukraine.
Если промежуток времени между страхованием составляет 3 дня или меньше, водителю придется оплатить только 20% от максимального штрафа. Просрочка от 4 до 14 дней означает штраф в размере 50% от суммы. А вот если полиса нет более двух недель, водитель выплатит полную сумму.
Поэтому, вот какие суммы будут платить владельцы легковых автомобилей в случае нарушения:
- 1 – 3 дня просрочки – 1920 злотых;
- 4 – 14 дней – 4810 злотых;
- более 14 дней – 9610 злотых.
А максимальный штраф для автобусов и грузовиков составляет 14 420 злотых.
Какие еще новости из Польши стоит знать?
Во время возвращения из Польши в Украину несколько вещей лучше даже не пытаться провезти через границу. Также на ряд товаров существуют достаточно строгие ограничения.
Также в Польше можно получить немалый штраф за набор горючего "про запас" – вот что именно нельзя делать.