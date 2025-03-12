Могут потребовать оплаты на границе: что надо знать о штрафах для водителей в Польше

В Польше водители на украинских номерах обязаны соблюдать местные правила дорожного движения. За нарушение предусмотрены значительные штрафы, а наказание за их неуплату рано или поздно может настигнуть вас на границе.

В 2025 году в Польше выросли штрафы за нарушения на дорогах, поэтому малейшая ошибка может значительно влететь в копеечку. Об этом пишет 24 Канал.

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Штрафы за нарушение правил дорожного движения в Польше в 2025 году

С 2025 года в Польше вступили в силу новые правила дорожного движения, которые предусматривают значительно большие штрафы, а также аресты и лишение водительских прав для нарушителей.

К примеру, за отсутствие паспорта, водительских прав, страхования или техпаспорта водителя могут оштрафовать на 1 000 злотых, что составляет примерно 10 000 гривен. Поэтому украинцам всегда следует иметь эти документы при себе во время поездок по Польше.

Такое значительное повышение изрядно напугало украинских водителей, поскольку для Украины это значительные суммы.

Повышение штрафов в Польше: смотрите видео

Штрафы за нарушение правил дорожного движения в Польше:

Отсутствие документов (паспорта, водительского удостоверения, страхового полиса или техпаспорта) во время управления автомобилем могут стоить водителю 1000 злотых, что равняется около 10 000 гривен.

(паспорта, водительского удостоверения, страхового полиса или техпаспорта) во время управления автомобилем могут стоить водителю 1000 злотых, что равняется около 10 000 гривен. Мелкие нарушения , такие как непристегнутый ремень безопасности, непропуск экстренных служб или неиспользование ближнего света фар, обойдутся водителю в сумму от 200 до 2000 злотых (от 2 000 до 20 000 гривен).

, такие как непристегнутый ремень безопасности, непропуск экстренных служб или неиспользование ближнего света фар, обойдутся водителю в сумму от 200 до 2000 злотых (от 2 000 до 20 000 гривен). Превышение скорости также строго наказывается. Штрафы варьируются от 50 до 2500 злотых (от 500 до 25 000 гривен). При повторном нарушении ограничения скорости в течение 24 месяцев, штраф удваивается.

также строго наказывается. Штрафы варьируются от 50 до 2500 злотых (от 500 до 25 000 гривен). При повторном нарушении ограничения скорости в течение 24 месяцев, штраф удваивается. Вождение в нетрезвом состоянии – очень серьезное нарушение. Если в крови водителя есть от 0,2 до 0,5 промилле алкоголя, штраф может составить от 50 до 5000 злотых (от 500 до 50 000 гривен), а также возможен арест на срок до 30 суток и лишение водительских прав на срок до 3 лет. Если уровень алкоголя превышает 0,5 промилле, штрафы возрастают до сумм от 50 000 до 600 000 гривен.

Как проверить наличие штрафов в Польше

Если вы переживаете о том, есть ли у вас штрафы, узнать это можно в местном комиссариате. Для посещения полицейского участка понадобится документ, удостоверяющий личность.

Кроме того, есть несколько онлайн-ресурсов, где можно проверить штрафы в Польше по номеру авто:

Чтобы проверить штрафы, наложенные через Główny Inspektorat Transportu, необходимо зайти на такой сайт. Там есть вся информация о штрафах, касающихся нарушений на дорогах.

Наличие и количество штрафных баллов (Punkty Karnе) можно проверить на этом сайте.

Что такое штрафные баллы

Штрафные баллы накапливаются на счету водителя с каждым правонарушением. Водитель со стажем может набрать до 24 штрафных балла, а человек с опытом вождения менее года – максимум 20. После превышения установленного лимита человека лишают водительских прав.

Что будет, если не оплатить штраф

Часто иностранцам выписывают штраф наличными (mandat gotówkowy), который оплачивается на месте. Также могут выписать кредитованный штраф, который выдают под расписку. Его можно оплатить через интернет-банкинг или в почтовом отделении в течение 7 дней.

Кроме этого, в Польше также могут выписать заочный штраф – на его оплату преимущественно дают 14 дней. Он применяется, когда нарушитель не был обнаружен на месте совершения правонарушения, однако нет сомнений в его личности. Например, водителя сфотографировала камера контроля скорости за превышение скоростного режима.



За превышение скорости могут оштрафовать водителей и на украинских номерах / Pexels

Если водитель с украинскими номерными знаками (или любыми другими иностранными) не оплатил штраф вовремя, то информацию о нем могут передать в соответствующие органы.

И мало кто знает о том, что наличие неоплаченных штрафов могут проверить при выезде из страны на границе. В таком случае водителя могут обязать оплатить их перед выездом.

Кроме того, значительные или многочисленные нарушения могут привести к запрету въезда на территорию Польши. Поэтому важно соблюдать правила дорожного движения и своевременно оплачивать наложенные штрафы.