"Хочется плакать, что живешь в Германии": украинка раскрыла правду о штрафах в стране

Украинка, прожившая в Германии уже больше года, рассказала, какая в этой стране ситуация со штрафами на самом деле.

Среди украинцев Германия известна как страна с достаточно строгими законами, и, мол, даже за малейшее нарушение можно получить немалый штраф. Украинка поделилась собственным опытом, сообщает nechaieva.valya.

Действительно ли в Германии приходится постоянно платить штрафы?

Украинка рассказала, что многие истории, которые рассказывают о штрафах в немецком тиктоке, очень сильно преувеличены.

Покажите мне хоть одного человека, который заплатил 50 000 евро штрафа за убитую осу, хоть одного человека, которого оштрафовали за то, что ее машина заводится дольше пяти минут,

– рассказала она.

Несмотря на то, что такие штрафы в Германии действительно существуют, девушка убеждена, что без уважительной причины их не выписывают.

Украинка рассказала о ситуации со штрафами в Германии: смотрите видео

Кроме того, очень часто люди, что переезжают в Германию, жалуются на постоянно плохую погоду – впрочем, украинка не соглашается и с этим. Даже правила курения, которые в Германии очень строгие, постоянно нарушаются – и блогеру еще ни разу не приходилось видеть, чтобы кого-то штрафовали.

Этому тиктоку доверять вообще нельзя. Потому что как посмотришь, хочется плакать, что живешь в Германии. Максимум могут сделать замечание, и все. Никаких штрафов в 10, 20, 50 тысяч евро на пустом месте вам не будет,

– добавила украинка.

Впрочем, в стране все же есть несколько необычных законов, пишет DW. Среди них такие:

запрет на танцы и некоторые фильмы в Страстную пятницу;

запрет на сбор грибов ночью и черемухи днем;

запрет на строительство песчаных замков на балтийских пляжах;

штраф за то, что закончится топливо на автобане.

О каких необычных штрафах стоит знать?