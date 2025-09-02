Греция – это очень популярная туристическая страна, которую ежегодно посещают тысячи туристов. Впрочем, сейчас путешественникам стоит быть особенно осторожными, ведь в стране появились новые штрафы.

Греция пытается поддерживать надлежащее состояние пляжей и улиц – и для этого ввела новые штрафы, поэтому туристам точно стоит быть осмотрительными, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Интересно Воспринимают за чужаков и отстают в технологиях: украинка назвала 3 недостатка жизни в Японии

Какой штраф можно получить в Греции?

Туристы в Греции теперь могут получить штраф за одно довольно привычное развлечение на пляже. Так что массовый туризм имеет очень большое влияние на страну, правительство думает о том, как защитить пляжи и древние руины от разрушения.

Поэтому если вы любите привозить из поездок камни и ракушки – теперь этого делать не стоит, по крайней мере в Греции – ведь за это можно получить достаточно солидный штраф. Отныне туристы, что вывозят эти предметы из прибрежных зон, находящихся под охраной, могут получить штраф до 1000 евро.

Идея этого правила заключается в том, чтобы защитить экосистему греческих пляжей. Казалось бы, сбор ракушек и камней – это достаточно безвредное действие, но оно все же может беспокоить местную дикую природу и способствовать эрозии прибрежных ландшафтов.

Впрочем, это не единственный штраф, который появляется в Греции – отныне требуется, чтобы по крайней мере 70% от общественных пляжей оставались свободными от шезлонгов и зонтиков напрокат.



В Греции нельзя собирать ракушки / Фото Pexels

Какие еще необычные штрафы можно получить за рубежом?