Украинцы даже не подозревают: 5 самых популярных штрафов в Испании

Украинка, которая уже несколько лет живет в Испании, раскрыла, какие штрафы в этой стране можно получить чаще всего.

Многие туристы приезжают в Испанию, даже не подозревая о том, что в этой стране за вполне привычные для украинцев вещи можно получить немалый штраф. Поэтому перед следующим путешествием стоит проверить этот список, сообщает 24 Канал со ссылкой на mrs.faustova.

Интересно

За что могут оштрафовать в Испании?

Подкормка голубей и кошек

Во многих испанских городах кормить и голубей, и уличных котиков запрещено. Если полиция поймает на этом, может выписать немалый штраф.

Телефон за рулем

Украинка рассказала, что однажды получила штраф за то, что во время езды за рулем слушала подкаст с видео. Но когда испанская полиция остановила ее, оказалось, что это все еще считается за просмотр.

Поэтому штраф или сейчас 100 евро, или если позже платить – то уже 200. Мы оплатили, потому что после Германии мы уже привыкли платить штрафы,

– поделилась украинка.

Занимать место на пляже

Оставлять шезлонг или зонтик на испанском пляже для того, чтобы занять место, запрещено. Штраф за это необычное нарушение составляет 40 – 150 евро. Кроме того, можно поплатиться и за попытку ночевки на пляже.

Украинка рассказала об испанских штрафах: смотрите видео

Прогулки в купальниках

На многих популярных курортах Испании действует запрет на прогулки в купальниках за пределами пляжа. Штрафы за нарушение правила довольно значительные – 120 – 600 евро. Кроме того, запрещено купаться в фонтанах.

Ремонт и мытье машины на улице

Если нужно помыть машину в Испании, делать на улице это точно не стоит – можно получить значительный штраф. То же касается и ремонта.

