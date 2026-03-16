"Провоцирую воров": украинка рассказала об очень странном штрафе в Италии
- Украинка в Италии едва не получила штраф 170 евро за открытое окно в машине, что считается провокацией для воров.
- Подобные законы действуют также в Испании, где штрафы могут достигать до 1500 евро за то же нарушение.
Украинка, которая уже не один год живет в Италии, едва не получила штраф в размере 170 евро за очень необычное нарушение, о наличии которого она даже не подозревала.
Перед переездом или даже просто поездкой за границу не помешает проверить законы страны, в которую отправляетесь – ведь часто они отличаются в мелочах, о которых многие даже не думают. Например, украинка Ксения едва не получила штраф за открытое окно в машине, сообщает ksenia_vashchenko.
За что можно получить штраф в Италии?
Украинка приехала забрать своего сына из летнего лагеря, и ожидала его возле своей машины. Она не закрывала окна в ней, ведь летом салон очень быстро нагревается. Тогда к машине украинки подошли местные полицейские и начали заглядывать в окна.
Я уже думала, что сейчас будут ко мне вопросы по поводу моих украинских номеров, я их до сих пор не сменила. Нет. Он спросил, чья это машина, я подошла, и он говорит: "Хотите, я вам выпишу штраф 170 евро?",
– поделилась украинка.
Блогерша удивилась, ведь и не подозревала, что нарушила закон. Оказывается, относительно новый закон в Италии запрещает оставлять окна в машине открытыми – мол, это провоцирует воров обворовывать машины.
Украинка рассказала о необычном штрафе в Италии: смотрите видео
То есть когда я не закрыла окно, я провоцирую сама воров совершить преступление. И поэтому я сама также и виновата, если меня обворуют, то меня также должны оштрафовать. То есть у вас могут обокрасть машину, а вам еще могут штраф выписать сверху,
– пожаловалась женщина.
К счастью, украинка не получила штрафа, а только предупреждение.
К слову, такой закон существует не только в Италии, но и в Испании, с одним небольшим изменением – там штрафы за нарушение составляют не 170, а до 1500 евро, поэтому лучше не забывать вовремя закрыть окна в машине, пишет Murica Today.
