"Провокую крадіїв": українка розповіла про дуже дивний штраф в Італії

Українка, що вже не один рік живе в Італії, ледь не отримала штраф у розмірі 170 євро за дуже незвичне порушення, про наявність якого вона навіть не підозрювала.

Перед переїздом чи навіть просто поїздкою за кордон не завадить перевірити закони країни, до якої вирушаєте – адже часто вони відрізняються у дрібницях, про які багато хто навіть не думає. Наприклад, українка Ксенія ледь не отримала штраф за відчинене вікно в автівці, повідомляє ksenia_vashchenko.

За що можна отримати штраф у Італії?

Українка приїхала забрати свого сина з літнього табору, і очікувала на нього біля своєї машини. Вона не закривала вікна у ній, адже влітку салон дуже швидко нагрівається. Тоді до машини українки підійшли місцеві поліціянти та почали зазирати у вікна.

Я вже думала, що зараз будуть до мене питання з приводу моїх українських номерів, я їх досі не змінила. Ні. Він спитав, чия це машина, я підійшла, і він говорить: "Хочете, я вам випишу штраф 170 євро?",

– поділилася українка.

Блогерка здивувалася, адже й не підозрювала, що порушила закон. Виявляється, відносно новий закон в Італії забороняє залишати вікна у машині відчиненими – мовляв, це провокує крадіїв обкрадати автівки.

Українка розповіла про незвичний штраф в Італії

Тобто коли я не закрила вікно, я провокую сама крадіїв вчинити злочин. І тому я сама також і винна, якщо мене обкрадуть, то мене також мають оштрафувати. Тобто у вас можуть обікрасти машину, а вам ще можуть штраф виписати зверху,

– поскаржилася жінка.

На щастя, українка не отримала штрафу, а лише попередження.

До слова, такий закон існує не лише в Італії, але і в Іспанії, за однією невеликою зміною – там штрафи за порушення становлять не 170, а аж до 1500 євро, тож краще не забувати вчасно зачинити вікна в автівці, пише Murica Today.

