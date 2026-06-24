Штрафы достигают 500 евро: большинство туристов даже не подозревают об этих итальянских правилах

Отдых в Италии – — это мечта многих путешественников, но к нему нужно как следует подготовиться, и речь идет не только о сборе чемодана и покупке билетов. Ведь нарушение нескольких малоизвестных местных правил может быстро обернуться неприятным штрафом.

Путешествия за границу могут легко обернуться неприятными штрафами, если заранее не знать о местных запретах — а на различных курортах Италии их немало, пишет Express.

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Чего не стоит делать туристам в Италии?

В нескольких итальянских городах действуют свои особые законы и правила, и за их нарушение могут наложить существенный штраф — вплоть до 500 евро. Итак, вот несколько основных вещей, которые лучше не делать.

Еда и напитки. Лучше не есть возле исторических памятников, общественных зданий и главных церквей. В некоторых городах Италии это может привести к неприятностям.

Лучше не есть возле исторических памятников, общественных зданий и главных церквей. В некоторых городах Италии это может привести к неприятностям. Купание в фонтанах является правонарушением повсеместно. Также не стоит пытаться охладиться в каналах Венеции — за это предусмотрен солидный штраф.

Интересное правило существует также на острове Капри. В целях сохранения местного ландшафта и экологии там запретили одноразовый пластик, и посетителей предупреждают, что провозить на остров любые одноразовые пакеты, бутылки, тарелки или пищевые упаковки запрещено. Если вас поймают на нарушении этого правила, придется заплатить целых 500 евро.

Осторожностью стоит проявлять и при покупке сувениров. Практически во всех крупных городах можно встретить нелегальных торговцев, но покупать у них что-либо на самом деле незаконно. Если вы это сделаете, вас может остановить местная полиция и оштрафовать.

Если вы отправились в поход в горы или итальянский лес, не стоит собирать там растения, травы и цветы — во многих местах это запрещено и может обернуться неприятными последствиями. Кроме того, в Италии незаконно забирать ракушки, гальку и песок из прибрежных районов.