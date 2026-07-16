"Строгие законы": украинка рассказала, почему могут оштрафовать на рыбалке в Германии

Мигранты, переезжающие в Германию, а также туристы, просто отдыхающие там, часто оказываются не готовыми к строгим правилам и законам. И они контролируют все , даже обычную рыбалку.

Украинка Людмила Русина в своем блоге рассказала, что в Германии даже отдых на природе строго контролируется. В частности, ловить рыбу где вздумается нельзя, а если нарушить правила, придется заплатить немалый штраф.

Как контролируется рыбалка в Германии?

В Германии рыбалка может обернуться серьезными неприятностями, если не соблюдать местные правила. И помимо обязательного специального обучения и покупки лицензии, рыболову нужно позаботиться и о конкретном списке снаряжения и документов.

Рыбу нужно оглушить. И еще обязательно – с собой нужно иметь метр, рыбу нужно измерить и затем, соответственно, либо оставить ее, либо обязательно отпустить. Это контролируется,

– рассказала украинка.

Кроме того, она отметила, что по закону брать рыбу голыми руками также запрещено. Улов нужно измерить и взвесить, а после этого зафиксировать в онлайн-реестре или в бумажной книге.

Украинка рассказала о правилах рыбалки в Германии: смотрите видео

Правила же рыбалки без специального разрешения довольно сильно различаются в зависимости от федеральной земли. В частности, в Тюрингии годовое разрешение стоит 25 евро, но ловить рыбу можно только в течение трех месяцев. Дополнительно можно приобрести однодневный пропуск за 19 евро, который дает право ловить рыбу только в обозначенных на карте водоемах.

Если же вы хотите регулярно рыбачить в Германии, необходимо:

сдать экзамен;

приобрести полноценную лицензию;

получить удостоверение рыболова.

Такой подход, хотя и может показаться украинцам очень строгим, на самом деле помогает сохранить местную экосистему – и благодаря этому рыба в большом количестве водится практически в каждом немецком водоеме.

Ну что, кто-то в очередной раз скажет, что это концлагерь и что законы строгие, а я скажу так же, как и мой приятель-рыбак, что ловить рыбу в Германии – одно удовольствие, несмотря на эти строгие законы и высокую стоимость рыбалки здесь,

– добавила украинка.

Ранее женщина уже рассказывала, какие необычные правила существуют в немецких съемных квартирах – и к некоторым из них блогерша до сих пор не может привыкнуть.