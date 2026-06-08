Украинских мужчин могут лишить права на убежище в ЕС: что известно

В Европейском Союзе могут пересмотреть правила предоставления временной защиты для украинских граждан. Инициатором дискуссии стала Швеция, которая предложила ограничить доступ к этому механизму для мужчин призывного возраста из Украины, которые только планируют обратиться за убежищем.

Об этом заявил министр миграции Швеции Юган Форсселль, его слова цитирует издание The Guardian.

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Что предлагает Швеция?

По словам шведского чиновника, Европа должна и в дальнейшем предоставлять убежище украинцам, которые спасаются от войны, однако одновременно должна учитывать потребности Украины в человеческих ресурсах для обороны от российской агрессии.

Для нас важно обеспечить украинцев защитой, но одновременно войну нужно вести и побеждать. Чтобы это произошло, необходимо, чтобы больше мужчин оставались в Украине и воевали,

– подчеркнул Форсселль.

Министр уточнил, что речь идет не об отмене защиты для всех украинских мужчин. Предложенные изменения не должны касаться тех граждан Украины, которые уже находятся в странах ЕС и пользуются механизмом временной защиты.

Важная деталь! Ограничения могут коснуться только новоприбывших мужчин призывного возраста, которые в будущем будут обращаться за предоставлением такого статуса.

Приняли ли уже решение?

Сейчас предложение Швеции находится только на стадии обсуждения. Вопрос подняли во время встречи министров внутренних дел стран Европейского Союза в Люксембурге. Окончательное решение о возможных изменениях в механизм временной защиты должна подготовить Европейская комиссия.

После этого соответствующие предложения должны получить поддержку государств-членов ЕС. То есть на сегодня никаких новых ограничений для украинских мужчин в странах Евросоюза не введено.



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Что это означает для украинцев?

Эксперты отмечают, что даже в случае поддержки инициативы изменения вряд ли вступят в силу в ближайшее время. Для этого необходимо согласование на уровне всего Евросоюза. В то же время само появление такой дискуссии свидетельствует о том, что страны ЕС уже начинают обсуждать будущее механизма временной защиты для украинцев и возможные изменения в него.

Как работает временная защита для украинцев?