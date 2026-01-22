"Я не жду, пока кого-то убьют": из-за поведения туристов закрывают популярную достопримечательность
- Скалу Линкольна в Австралии временно закрывают с 22 января из-за угрозы безопасности, вызванные большим наплывом туристов.
- Популярность места возросла после публикации фото k-pop певицы Дженни Ким, что привело к повреждениям достопримечательности и образованию кратера.
Туристы возле одной очень популярной достопримечательности "игнорируют предупреждения", и поэтому ее пришлось вообще временно закрыть, чтобы обеспечить "общественную безопасность".
Скала Линкольна – это чрезвычайно популярная достопримечательность в Австралии, фотографии с которой мечтают получить тысячи туристов, пишет Express.
Почему скалу Линкольна закрывают для туристов?
С невероятно живописного края скалы Линкольна открывается невероятный захватывающий вид на Голубые горы Нового Южного Уэльса в Австралии. Эта точка давно является любимой для путешественников со всего мира – впрочем, недавний "бум" туризма привел к новым опасениям относительно безопасности для посетителей, а также для местной среды.
Популярность фото со скалы в соцсетях привела к тому, что сейчас до 3000 человек ежедневно собираются на неогражденном краю скалы – а это, по мнению местных чиновников, достаточно "тревожная" тенденция, что заставляет принять соответствующие меры.
Поэтому уже с 22 января смотровую площадку на скале Линкольна закроют по крайней мере на 3 месяца, пока не разработают решение для уменьшения рисков посещения этого невероятного города. Местные власти также отметили, что и туристы нанесли немалый вред точке, ведь все чаще игнорируют предупреждения о безопасности и не только подвергают опасности свою жизнь, но и наносят вред памятнику.
Общественная безопасность – наш абсолютный приоритет. Место будет закрыто минимум на три месяца, пока мы разрабатываем решения для обеспечения безопасного доступа и управления быстрым ростом посещаемости района,
– сообщил местный чиновник.
Интересно! Мэр Марк Гринхилл предположил, что невероятный рост популярности к скале Линкольна связан с тем, что k-pop певица Дженни Ким из группы Bleckpink, которая имеет 80 миллионов подписчиков в соцсетях, поделилась своей фотографией с этого места.
Певица Дженни Ким на скале Линкольна: смотрите видео
А на месте, где сидела и позировала корейская звезда, сейчас туристы сидят и фотографируются так часто, что в скале образовался кратер.
Я не жду, пока кого-то убьют, прежде чем действовать. Это слишком много – это слишком опасно, и это ухудшает состояние окружающей среды,
– заявил Марк Гринхилл.
Куда стоит поехать туристам взамен?
