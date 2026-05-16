Можно ли отказаться от рентгеновской проверки в аэропорту: неожиданный ответ

Самолет сейчас – это самый быстрый способ путешествий, но это удобство идет с ценой: в аэропорт нужно прибывать серьезно заранее, а также проходить достаточно строгий контроль безопасности. И у многих людей опасения вызывает именно сканер.

Обычно после регистрации на рейс пассажиры идут через аэропорт и останавливаются на воротах безопасности, где их самих и ручную кладь проверяют на наличие запрещенных вещей, пишет Express. Отказаться от проверки невозможно, а вот от сканера, оказывается, вполне.

Можно ли отказаться от проверки сканером в аэропорту?

Правила Министерства транспорта Великобритании утверждают, что от сканирования тела можно отказаться. Те же правила действуют и в большинстве других стран Европы. И для отказа на самом деле не нужно приводить никаких весомых юридических или медицинских причин. Достаточно просо заявить, что вы не хотите проходить сканер по личным причинам.

Некоторые люди отказываются из-за наличия на них медицинских устройств – кардиостимуляторов или имплантированных кардиовертеров-дефибрилляторов. Кроме того, можно попросить провести ручной осмотр слуховых аппаратов.

Впрочем, это не значит, что можно полностью избежать проверки безопасности. В случае отказа от прохождения сканера придется пройти альтернативный метод проверки. Если же человек отказывается от рентгеновской проверки по немедицинским причинам, закон требует пройти усиленный ручной осмотр частным образом.

Этот осмотр предусматривает проведение в отдельную комнату при наличии по крайней мере двух сотрудников службы безопасности. Некоторые люди, проходившие такую проверку, утверждают, что она может быть "более инвазивной, чем обычный обыск".

Важно! Учтите также, что альтернативная проверка существенно увеличит время на прохождение контроля безопасности – от 20 до 45 минут, в зависимости от доступности персонала.

Что на самом деле показывают сканеры в аэропорту?

Прохождение сканера занимает всего несколько секунд – и оно показывает, есть ли у человека имплантат, протез или колостомия.

После сканирования только вы и сотрудник службы безопасности увидите схему в виде манекена на маленьком экране. Никаких телесных черт или кожи не будет видно. Ваше сканирование будет навсегда удалено после того, как его оценит сотрудник службы безопасности,

– пишут на официальном сайте Великобритании.

Что лучше не везти в ручной клади?

Во время прохождения контроля безопасности сумка также проходит сканирование – и несколько вещей везти в ней не стоит, пишет Skyskanner. Вот что именно лучше переложить в зарегистрированный багаж.

Ножницы . Если они длиннее 6 сантиметров и не имеют закругленных краев, лучше оставить их дома.

. Если они длиннее 6 сантиметров и не имеют закругленных краев, лучше оставить их дома. Нож . Если он длиннее 6 сантиметров, он подпадает под запрет. То же касается складного ножа, открытых лезвий бритв и штопоров.

. Если он длиннее 6 сантиметров, он подпадает под запрет. То же касается складного ножа, открытых лезвий бритв и штопоров. Зажигалка . Здесь все не так однозначно, ведь на борту разрешено иметь при себе всего одну. А вот если есть запасная, ее придется оставить.

. Здесь все не так однозначно, ведь на борту разрешено иметь при себе всего одну. А вот если есть запасная, ее придется оставить. Жидкости более 100 миллилитров. Обратите внимание, что к жидкостям относится не только вода и другие напитки, но и джемы, духи, средства для умывания, гели и тому подобное.

Что еще стоит знать туристам в аэропорту?

Иногда даже разрешенные предметы в ручной клади могут вызвать задержки на проверке контроля. Часто так случается с одной распространенной вещью, что не запрещена ни одной авиакомпанией – и речь идет о колоде карт. Часто из-за формы и плотно сложенные кусочки картона она вызывает подозрение у работников службы безопасности.

Поэтому лучше перед полетом переложить карты в зарегистрированный багаж, чтобы избежать неприятных задержек.