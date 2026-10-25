Украинцам, находящимся за рубежом, стоит учесть: как изменится время в европейских городах

В ночь на 25 октября в большинстве стран Европы перешли на зимнее время. Часы переведут на час назад. Смена времени коснется Германии, Франции, Италии, Венгрии и Испании. При этом переход на зимнее время может повлиять на повседневные дела украинцев, находящихся за рубежом.

В частности, следует учитывать эти изменения при планировании поездок, рабочих встреч, посещений государственных учреждений и общения с родными в Украине. Подробнее о том, какими будут изменения после перевода часовв разных странах Европы, читайте в материале 24 Канала.

Как изменится время в европейских городах?

В Берлине, Париже, Риме, Будапеште и Леоне часы переведут в ночь на воскресенье. В 03:00 по местному времени стрелки повернут на час назад – на 02:00. Таким образом, жители этих городов смогут поспать на час дольше.

После перехода во всех пяти городах будет одинаковое время. При этом разница с Киевом составит один час: когда в Украине будет 12:00, в Берлине, Париже, Риме, Будапеште и Леоне будет 11:00.

Что следует учесть украинцам за рубежом?

Сезонный переход на летнее и зимнее время происходит дважды в год: весной страны переходят на летнее время, а осенью возвращаются к зимнему. В Европе переход на зимнее время традиционно приходится на последнее воскресенье октября. В 2026 году это 25 октября.

Украинцам, проживающим в европейских странах, в частности переселенцам, стоит проверить расписание запланированных дел. Это касается консультаций, приемов в государственных учреждениях, обучения и рабочих встреч. Также смену времени нужно учитывать при планировании поездок и покупке билетов.

Особое внимание стоит уделить общению с родными в Украине, ведь после перехода разница во времени со многими европейскими городами составит один час.

Несмотря на дискуссии об отмене сезонного перевода часов, страны Европейского Союза продолжают придерживаться действующей системы перехода между летним и зимним временем.

Когда переведут часы в Польше и как это коснется ночной смены для работников?

В Польше в ночь с 24 на 25 октября часы переведут на час назад. В 3:00 стрелки нужно будет перевести на 2:00, поэтому эта ночь фактически продлится на час дольше. Из-за этого работники, чья смена придется на эту ночь, могут отработать на час дольше. За фактически отработанное время работодатель должен выплатить зарплату.

Если дополнительный час будет считаться сверхурочной работой, работник имеет право на соответствующую компенсацию – доплату или отдых вместо оплаты.

Кроме того, в Польше предусмотрена доплата за работу в ночное время. Работодатель определяет ночное время в пределах восьми часов между 21:00 и 7:00, поэтому размер доплаты будет зависеть от графика, установленного на предприятии.