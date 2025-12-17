И ни на евро больше: вот сколько денег можно вывозить за границу без декларации

Во время поездки за границу большинство людей везут с собой деньги, и многие везут наличные. Но не все знают, что есть ограничения на ее количество.

Чтобы не испортить себе отдых, стоит заранее узнать, сколько денег можно брать с собой и ввозить в Украину, сообщает 24 Канал со ссылкой на Europortal.

Сколько денег можно перевозить через границу?

Для того, чтобы не начинать желанный отдых с уплаты немалого штрафа, следует хорошо запомнить, какую сумму можно вывозить одному человеку без декларации. В 2025 году украинцы могут вывезти за границу 10 000 евро наличными и драгоценными металлами. Если же количество валюты превышает этот лимит, ее нужно задекларировать.

Таможенную декларацию можно заполнить самостоятельно, распечатав и заполнив ее от руки, или же прямо на границе. К декларации также нужно будет приложить документы, подтверждающие законность поступления наличных – это может быть выписка из банка или чек из банкомата. Такие документы должны быть выданы не позднее, чем за 90 дней до поездки.

А вот за нарушение правила относительно наличности и отсутствие декларации придется заплатить штраф в размере 1700 гривен, а также сумма, превышающая эквивалент 10 000 евро, может быть конфискована. Или же штраф будет составлять 20% от суммы, которая превышает лимит и незадекларированная.

Для детей правила такие же – несовершеннолетние украинцы имеют право перевозить не более, чем 10 000 евро.

Что еще нужно знать украинцам, едущим за границу?