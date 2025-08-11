"Хоть из дома не выходи": сколько тратит украинка в Польше за день
- За выходной день украинка Екатерина в Польше потратила 478 злотых, что составляет примерно 5490 гривен.
- Расходы включали такси, окрашивание волос, косметику, капли для глаз, булку, покупки в украинском магазине и чашку из аниме магазина.
Украинка Екатерина живет в Польше и поделилась, какие же расходы за день в этой стране.
В Польше сейчас проживает немало украинцев, и расходы там могут быть несколько иными, сообщает 24 Канал со ссылкой на kate_a_makarenko.
Сколько украинка тратит в Польше?
Украинка Екатерина поделилась, сколько денег она тратит за выходной день в Польше. Прежде всего она отправилась в салон на окрашивание волос, куда доехала на такси. Стоимость такси через весь город – 20 злотых, и еще 5 девушка оставила как чаевые.
Окрашивание в салоне обошлось в 230 злотых. После окрашивания украинка отправилась в магазин косметических средств, и оставила там 97 злотых.
Украинка рассказала о расходах в Польше: смотрите видео
За капли для глаз из аптеки пришлось отдать 24 злотых, а за булку с вишней в соседней пекарне – 7 злотых.
В украинском магазине Екатерина приобрела семена, морковь по-корейски, сельдь и засушенную икру – и за все это заплатила 49 злотых. Последней остановкой стал магазин аниме. Там девушка приобрела чашку за 45 злотых.
Возвращаюсь домой и офигеваю. Хоть бери и из дома не выходи,
– добавила девушка.
За день она потратила 478 злотых, то есть 5490 гривен.
