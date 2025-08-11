"Хоч з хати не виходь": скільки витрачає українка в Польщі за день
- За вихідний день українка Катерина в Польщі витратила 478 злотих, що становить приблизно 5490 гривень.
- Витрати включали таксі, фарбування волосся, косметику, краплі для очей, булку, покупки в українському магазині та чашку з аніме магазину.
Українка Катерина живе у Польщі та поділилася, які ж витрати за день у цій країні.
У Польщі зараз проживає чимало українців, і витрати там можуть бути дещо іншими, повідомляє 24 Канал з посиланням на kate_a_makarenko.
Скільки українка витрачає у Польщі?
Українка Катерина поділилася, скільки грошей вона витрачає за вихідний день у Польщі. Передусім вона відправилася у салон на фарбування волосся, куди доїхала на таксі. Вартість таксі через все місто – 20 злотих, та ще 5 дівчина залишила як чайові.
Фарбування у салоні обійшлося у 230 злотих. Після фарбування українка відправилася до магазину косметичних засобів, і залишила там 97 злотих.
Українка розповіла про витрати у Польщі: дивіться відео
За краплі для очей з аптеки довелося віддати 24 злотих, а за булку з вишнею у сусідній пекарні – 7 злотих.
В українському магазині Катерина придбала насіння, моркву по-корейськи, оселедець та засушену ікру – і за все це заплатила 49 злотих. Останньою зупинкою став магазин аніме. Там дівчина придбала чашку за 45 злотих.
Повертаюся додому і офігіваю. Хоч бери і з хати не виходь,
– додала дівчина.
За день вона витратила 478 злотих, тобто 5490 гривень.
