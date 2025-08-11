В Польше сейчас проживает немало украинцев, и расходы там могут быть несколько иными, сообщает 24 Канал со ссылкой на kate_a_makarenko.

Сколько украинка тратит в Польше?

Украинка Екатерина поделилась, сколько денег она тратит за выходной день в Польше. Прежде всего она отправилась в салон на окрашивание волос, куда доехала на такси. Стоимость такси через весь город – 20 злотых, и еще 5 девушка оставила как чаевые.

Окрашивание в салоне обошлось в 230 злотых. После окрашивания украинка отправилась в магазин косметических средств, и оставила там 97 злотых.

Украинка рассказала о расходах в Польше: смотрите видео

За капли для глаз из аптеки пришлось отдать 24 злотых, а за булку с вишней в соседней пекарне – 7 злотых.

В украинском магазине Екатерина приобрела семена, морковь по-корейски, сельдь и засушенную икру – и за все это заплатила 49 злотых. Последней остановкой стал магазин аниме. Там девушка приобрела чашку за 45 злотых.

Возвращаюсь домой и офигеваю. Хоть бери и из дома не выходи,

– добавила девушка.

За день она потратила 478 злотых, то есть 5490 гривен.

