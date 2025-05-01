"Сентименты украинцев к полякам ослабевают": сколько наших хотят остаться в Польше

Польша остается привлекательной страной для работы, и популярной среди украинских беженцев. Но на самом деле немногие украинцы думают о том, чтобы поселиться там навсегда.

Данные "Барометра польского рынка труда" свидетельствуют, что для большинства украинцев Польша является местом временного трудоустройства, а не долгосрочной релокации. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на businessinsider.com.pl.

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Настроения украинцев в Польше

Последнее исследование показывает, что почти 9 из 10 украинцев хорошо оценивают свое профессиональное положение в Польше. Однако лишь каждый 7 опрошенный планирует остаться в Польше навсегда – лишь 14% рассматривают такую возможность.

Кроме этого, отношение украинцев к полякам начало меняться: только 64% респондентов имеют положительное мнение о поляках – это на 6% ниже, чем во время прошлогоднего исследования. При этом женщины значительно чаще, чем мужчины, воспринимают Польшу положительно (69% против 56%).

Также растет группа украинцев, которые имеют нейтральное отношение к полякам – сейчас это 32,75%, что на 6% больше, чем в прошлом году.

Настроения поляков относительно украинских работников тоже меняются

48% поляков имеют нейтральное отношение к украинцам. Но тех, кто относится положительно, значительно меньше. Сейчас это 23% – на 12% меньше, чем в прошлом году.

Также 24% поляков заявили о негативном и даже крайне негативное отношение к украинцам. Количество таких людей выросло на 6%.

В отношениях между поляками и украинцами заметны постепенные изменения. Начальная волна солидарности уступает место повседневным вызовам – как в социальной, так и в экономической сфере,

– заявил Кшиштоф Инглот, эксперт по рынку труда, основатель Personnel Service.

К слову, вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов считает, что сразу после завершения войны в Украину могут вернуться примерно 30% беженцев. Далее все будет зависеть от того, будет ли меняться наша страна к лучшему.