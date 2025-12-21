Больше самих поляков: сколько украинцев работают в Польше

Украинцы, живущие в Польше, демонстрируют высокий уровень интеграции в польское общество и играют ключевую роль в экономике страны.

Об этом свидетельствует новое исследование Польского экономического института (PIE), передает 24 Канал.

Смотрите также Десятки автобусов и более сотни автомобилей: на границе с Польшей фиксируют рекордные очереди

Какова роль украинцев на польском рынке труда?

Как говорится в исследовании, уровень занятости среди украинцев составляет 75 – 85%, что превышает аналогичный показатель среди самих поляков. Это свидетельствует о значительном вкладе украинских работников в функционирование ключевых отраслей польскоКак пишет Польское радио,й экономики.

Важно! Как пишет Польское радио, по состоянию на сегодня в Польше легально проживает более 1,5 миллиона украинских иммигрантов.

Украинцы демонстрируют высокий уровень интеграции в польское общество и играют ключевую роль в экономике страны.



Сколько украинцев работают в Польше / Фото Unsplash

Останутся ли украинцы в Польше?

Самую высокую готовность остаться демонстрируют молодые люди, которые живут в стране более четырех лет, то есть еще до полномасштабной эскалации войны в Украине.

Зато примерно половина украинцев находится в переходном состоянии и остается в Польше в основном из-за работы или отсутствия альтернативы. В то же время аналитики предостерегают: массовый отток украинских работников может иметь серьезные последствия для польского рынка труда.

Хотите поддержать родных, которые остались в Украине? Попробуйте TransferGo - сервис, с которым деньги можно отправить быстро, безопасно и по выгодному курсу.

Почему Польша может потерять сотни тысяч украинских работников?

Ранее мы писали, что для украинцев за рубежом важно иметь не просто работу, а чувствовать:

принадлежность,

крепкие социальные связи.

По оценкам PIE, польский рынок труда могут покинуть около 300 тысяч человек, которые приехали после начала полномасштабного вторжения и 285 тысяч человек, которые сейчас работают в сферах услуг, медицины, торговли или образования.