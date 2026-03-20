"Они очень скупы": украинка раскрыла, сколько зарабатывает в Италии
- Украинка в Италии работает няней и официанткой, зарабатывая 90 евро в день без чаевых.
- Основные расходы включают аренду квартиры за 600 евро и примерно 100 евро на питание и одежду.
Украинка, которая живет в Италии и работает сразу на двух работах, поделилась своим доходом, а также расходами.
Для многих украинцев именно Италия является желанной страной для переезда. Впрочем, перед тем, как покупать билеты туда, следует узнать, устроят ли вас здешние условия работы и заработные платы. О том, сколько удается зарабатывать за месяц, рассказала darykovalife.
Сколько украинка зарабатывает в Италии?
Девушка в Италии сейчас работает без контракта и имеет сразу две работы. Первая – это няня в итальянской семье. Утром украинка следит за детьми в течение 4 часов и получает за это 30 евро в день. А вот уже вечером с 16:00 девушка начинает смену в ресторане.
За один день работы там она получает 60 евро без чаевых.
С чаевыми у меня остается все равно 60 евро, потому что их здесь не дают никому. Не то что я там плохо обслуживаю, или какие-то проблемы с клиентами, просто они очень скупы и никогда не дают чаевые официантам,
– поделилась украинка.
За один рабочий день украинка зарабатывает 90 евро – няней она работает 5 дней в неделю, а в ресторане – 5 – 6 дней.
К слову, в Италии нет минимальной зарплаты – зато ее размер определяется коллективными договорами между работодателями и профсоюзами, пишет Eurofund.
Какие есть расходы в Италии?
Первая и самая большая расходы для девушки – это аренда однокомнатной квартиры. На это приходится тратить около 600 евро вместе с коммунальными услугами.
На продукты я трачу может евро 100 максимум в месяц, потому что я ужинаю всегда в ресторане и обедаю дома – или гречка, или паста. Раз в неделю могу себе доставку суши заказать, – поделилась украинка.
На одежду также приходится тратить примерно 100 евро в месяц, еще 10 евро на различные бытовые нужды вроде стиральных порошков, чистящих средств и тому подобное.
