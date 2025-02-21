Это не для всех бесплатно: как в Польше вызвать скорую помощь

В Польше скорую помощь вызывают только в случаях, когда есть непосредственная угроза жизни. При этом, в некоторых случаях, за вызов придется заплатить.

Есть два номера, по которым можно вызвать скорую помощь в Польше. Рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukrainian in Poland.

Смотрите также Как избежать депортации из Польши: основные нюансы, которые должен учесть каждый украинец

Как вызвать скорую помощь в Польше Общий номер экстренной помощи – 112;

Номер службы скорой помощи – 999. Звонки являются бесплатными, диспетчеры работают круглосуточно. Разговор проходит в форме вопросов и ответов, четко предоставляйте информацию и следуйте инструкциям диспетчера. Не кладите трубку первыми, дождитесь, когда вам скажут: "вызов принят".



Если вы не знаете польского языка, сообщите об этом. Номера экстренных служб в Польше могут работать на английском языке, а в некоторых случаях могут быть доступны другие языки. Звонки являются бесплатными, диспетчеры работают круглосуточно. Разговор проходит в форме вопросов и ответов, четко предоставляйте информацию и следуйте инструкциям диспетчера. Не кладите трубку первыми, дождитесь, когда вам скажут: "вызов принят".Если вы не знаете польского языка, сообщите об этом. Номера экстренных служб в Польше могут работать на английском языке, а в некоторых случаях могут быть доступны другие языки.

Заметьте, что высокая температура или просто плохое самочувствие не является поводом для вызова скорой помощи. Также не следует обращаться в экстренную помощь для лечения хронических заболеваний, если нет внезапного угрожающего осложнения. Ложные вызовы наказываются штрафом.

Законные причины для вызова скорой помощи в Польше

потеря сознания;

внезапная боль в груди;

острая боль в животе или кишечнике;

подозрение на инфаркт или инсульт;

тяжелая травма, как вот ДТП, сотрясение мозга или сложный перелом;

сильные аллергические реакции;

судороги;

затрудненное дыхание;

сильное кровотечение;

симптомы пищевого отравления;

приступ психического заболевания.

В каких случаях вызов скорой является бесплатным

Жители Польши, которые имеют государственное медицинское страхование в Национальном фонде здравоохранения, обслуживаются в службе скорой помощи бесплатно. Также помощь бесплатная для жертв несчастных случаев или других экстренных случайных событий.

В остальных случаях, если человек не застрахован государством, он должен оплатить медицинскую помощь из собственного кошелька. Сумма зависит от факта госпитализации, цены использованных лекарств и объема предоставленных услуг.