Є два номери, за якими можна викликати швидку допомогу в Польщі. Розповідає 24 Канал із посиланням на Ukrainian in Poland.

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Як викликати швидку допомогу у Польщі Загальний номер екстреної допомоги – 112;

Номер служби швидкої допомоги – 999. Дзвінки є безплатними, диспетчери працюють цілодобово. Розмова проходить у формі запитань і відповідей, чітко надавайте інформацію та дотримуйтеся інструкцій диспетчера. Не кладіть слухавку першими, дочекайтеся, коли вам скажуть: "виклик прийнято".



Якщо ви не знаєте польської мови, повідомте про це. Номери екстрених служб у Польщі можуть працювати англійською мовою, а в деяких випадках можуть бути доступні інші мови. Дзвінки є безплатними, диспетчери працюють цілодобово. Розмова проходить у формі запитань і відповідей, чітко надавайте інформацію та дотримуйтеся інструкцій диспетчера. Не кладіть слухавку першими, дочекайтеся, коли вам скажуть: "виклик прийнято".Якщо ви не знаєте польської мови, повідомте про це. Номери екстрених служб у Польщі можуть працювати англійською мовою, а в деяких випадках можуть бути доступні інші мови.

Зауважте, що висока температура або просто погане самопочуття не є приводом для виклику швидкої допомоги. Також не слід звертатися в екстрену допомогу для лікування хронічних захворювань, якщо немає раптового загрозливого ускладнення. Хибні виклики караються штрафом.

Законні причини для виклику швидкої допомоги в Польщі

втрата свідомості;

раптовий біль у грудях;

гострий біль у животі або кишківнику;

підозра на інфаркт або інсульт;

важка травма, як от ДТП, струс мозку чи складний перелом;

сильні алергічні реакції;

судоми;

утруднене дихання;

сильна кровотеча;

симптоми харчового отруєння;

напад психічного захворювання.

У яких випадках виклик швидкої є безплатним

Жителі Польщі, які мають державне медичне страхування в Національному фонді охорони здоров'я, обслуговуються в службі швидкої допомоги безплатно. Також допомога безплатна для жертв нещасних випадків або інших екстрених випадкових подій.

В інших випадках, якщо людина не застрахована державою, вона повинна оплатити медичну допомогу з власного гаманця. Сума залежить від факту госпіталізації, ціни використаних ліків та обсягу наданих послуг.