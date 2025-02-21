Є два номери, за якими можна викликати швидку допомогу в Польщі. Розповідає 24 Канал із посиланням на Ukrainian in Poland.
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Як викликати швидку допомогу у Польщі
- Загальний номер екстреної допомоги – 112;
- Номер служби швидкої допомоги – 999.
Якщо ви не знаєте польської мови, повідомте про це. Номери екстрених служб у Польщі можуть працювати англійською мовою, а в деяких випадках можуть бути доступні інші мови.
Зауважте, що висока температура або просто погане самопочуття не є приводом для виклику швидкої допомоги. Також не слід звертатися в екстрену допомогу для лікування хронічних захворювань, якщо немає раптового загрозливого ускладнення. Хибні виклики караються штрафом.
Законні причини для виклику швидкої допомоги в Польщі
- втрата свідомості;
- раптовий біль у грудях;
- гострий біль у животі або кишківнику;
- підозра на інфаркт або інсульт;
- важка травма, як от ДТП, струс мозку чи складний перелом;
- сильні алергічні реакції;
- судоми;
- утруднене дихання;
- сильна кровотеча;
- симптоми харчового отруєння;
- напад психічного захворювання.
У яких випадках виклик швидкої є безплатним
Жителі Польщі, які мають державне медичне страхування в Національному фонді охорони здоров'я, обслуговуються в службі швидкої допомоги безплатно. Також допомога безплатна для жертв нещасних випадків або інших екстрених випадкових подій.
В інших випадках, якщо людина не застрахована державою, вона повинна оплатити медичну допомогу з власного гаманця. Сума залежить від факту госпіталізації, ціни використаних ліків та обсягу наданих послуг.