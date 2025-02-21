Есть два номера, по которым можно вызвать скорую помощь в Польше. Рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukrainian in Poland.
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Как вызвать скорую помощь в Польше
- Общий номер экстренной помощи – 112;
- Номер службы скорой помощи – 999.
Если вы не знаете польского языка, сообщите об этом. Номера экстренных служб в Польше могут работать на английском языке, а в некоторых случаях могут быть доступны другие языки.
Заметьте, что высокая температура или просто плохое самочувствие не является поводом для вызова скорой помощи. Также не следует обращаться в экстренную помощь для лечения хронических заболеваний, если нет внезапного угрожающего осложнения. Ложные вызовы наказываются штрафом.
Законные причины для вызова скорой помощи в Польше
- потеря сознания;
- внезапная боль в груди;
- острая боль в животе или кишечнике;
- подозрение на инфаркт или инсульт;
- тяжелая травма, как вот ДТП, сотрясение мозга или сложный перелом;
- сильные аллергические реакции;
- судороги;
- затрудненное дыхание;
- сильное кровотечение;
- симптомы пищевого отравления;
- приступ психического заболевания.
В каких случаях вызов скорой является бесплатным
Жители Польши, которые имеют государственное медицинское страхование в Национальном фонде здравоохранения, обслуживаются в службе скорой помощи бесплатно. Также помощь бесплатная для жертв несчастных случаев или других экстренных случайных событий.
В остальных случаях, если человек не застрахован государством, он должен оплатить медицинскую помощь из собственного кошелька. Сумма зависит от факта госпитализации, цены использованных лекарств и объема предоставленных услуг.